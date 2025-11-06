Google запустила функцию ИИ-режима (AI Mode) в мобильной версии браузера Chrome для устройств на базе Android и iOS. Для его активации достаточно перейти по адресу google.com/aimode, после чего на стартовой странице под строкой поиска, которая теперь будет расположена на экране выше, появится кнопка под названием AI Mode.

Эта кнопка располагается рядом с аналогичной кнопкой для перехода в режим «Инкогнито», при этом обе они получили для лучшей узнаваемости оригинальные иконки, отмечает 9to5Google. Ранее аналогичная функция был представлен в десктопной версии Chrome, а недавно Google добавила её и в объединённую адресную и поисковую строку (Omnibox) в современных веб-браузерах. На данный момент нововведение развёрнуто для пользователей США, но в ближайшее время оно появится в 160 других странах, в том числе на других языках, включая хинди, индонезийский, японский, корейский и португальский.

Параллельно с этим Google сообщила о расширении агентских возможностей ИИ-режима для автоматизации задач в веб-браузере, например, бронирования столика в ресторане: пользователь может указать в запросе количество гостей, дату, время и местоположение, а ИИ-агент в рамках проекта Google Project Mariner найдёт на просторах интернета подходящие варианты.

Теперь добавилась возможность бронировать билеты на концерты, спектакли и другие мероприятия, а также записываться на услуги в салоны красоты. Изначально эти функции были доступны только подписчикам тарифа Google AI Ultra, но с сегодняшнего дня они открыты всем пользователям, активировавшим опцию Agentic capabilities in AI Mode в разделе Labs. При этом владельцы подписок AI Pro и AI Ultra получат повышенные лимиты на использование системы.