Кооперативная RPG о выживании в мире летучих кораблей Echoes of Elysium получила новый трейлер и дату выхода в раннем доступе Steam

Основанная ветеранами Mythic Entertainment (Dark Age of Camelot, Warhammer Online) американская студия Loric Games объявила дату выхода в раннем доступе своего ролевого симулятора выживания с открытым миром Echoes of Elysium.

Напомним, Echoes of Elysium была представлена прошлой весной, а в декабре Loric Games заручилась поддержкой издателя (Snail Games). Релиз игры ожидался на протяжении 2025 года.

Как стало известно, ранний доступ Echoes of Elysium стартует 4 декабря 2025 года эксклюзивно в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Анонс сопровождался новым геймплейным трейлером.

На запуске раннего доступа игра предложит основные механики, включая кооператив на шестерых, один крупный регион, ограниченную прокачку оружия и летучих кораблей, а также поддержку двух языков (английский и китайский).

В полной версии обещают расширить мир новыми биомами, добавить больше сюжетного контента, эндгейм и перевод на дополнительные языки. Релиз 1.0 планируется через год−полтора после дебюта в раннем доступе.

События Echoes of Elysium развернутся в фэнтезийном мире Элизия, в бесконечных процедурных небесах которого игрокам в одиночку или в компании друзей предстоит выживать на воздушных кораблях.

Обещают уникальную смесь исследования, выживания и творчества, постоянно изменяющийся мир, эпические воздушные битвы и широкие возможности индивидуализации кораблей.