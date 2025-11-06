Microsoft стала рассылать ложные уведомления о прекращении поддержки ПК с Windows 10

Microsoft признала, что из-за ошибки некоторым пользователям Windows 10 отображается сообщение о том, что их операционная система больше не поддерживается. Это вызывает путаницу, поскольку официальная поддержка завершена не для всех версий программной платформы.

Пользователи могут продлить период поддержки Windows 10 до 12 октября 2026 года за отдельную плату. В случае Windows 10 Enterprise LTSC период поддержки продлевается автоматически, и нет необходимости становиться участником программы Extended Security Updates.

На этой неделе Microsoft подтвердила, что пользователи могут видеть сообщение о завершении поддержки Windows 10, даже в случаях, если используемая ими версия ОС продолжает поддерживаться. «Сообщение «Поддержка вашей версии Windows завершилась» может ошибочно отображаться на странице» параметров центра обновления Windows», — говорится в сообщении Microsoft.

По данным источника, проблема может затрагивать большую часть пользователей Windows 10 редакций Pro, Enterprise и Education, которые участвуют в программе ESU. Проблема также затрагивает пользователей Windows 10 Enterprise LTSC 2021 или IoT Enterprise LTSC 2021. К примеру, сообщение об окончании поддержки получил пользователь Windows 10 21H2 IoT Enterprise LTSC, которая поддерживается до 2027 года.

Загвоздка в том, что в данном случае уведомление о прекращении поддержки не исчезает до тех пор, пока пользователь не установит Windows 11 25H2 или 24H2 LTSC. В сообщении отмечается, что на этой неделе Microsoft начала предлагать обновиться до Windows 11 прямо в Windows 10. В дополнение к этому ОС не предлагает стать участником программы расширенной поддержки ESU, но такая возможность должна быть, если используемая ОС действительно больше не поддерживается. Вероятно, это сообщение не появляется из-за того, что компьютер уже участвует в программе ESU, а уведомление о прекращении поддержки является ошибочным.

В сообщении сказано, что, несмотря на уведомление о прекращении поддержки, компьютеры с Windows 10 LTSC и участники программы ESU продолжат получать обновления безопасности. Это связано с тем, что сообщение о прекращении поддержки отображается ошибочно. Microsoft подтвердила, что все участники программы ESU, пользователи Windows 10 Enterprise LTSC и IoT Enterprise LTSC получат ноябрьское обновление безопасности, распространение которого начнётся позднее в этом месяце.

В дополнение к этому Microsoft развернула исправление на стороне сервера и его распространение уже началось. Чтобы применить этот патч необходимо осуществить проверку обновлений через центр обновления Windows и перезагрузить компьютер. Microsoft также сообщила, что патч с исправлением ошибки, из-за которого появляется ложное сообщение о завершении поддержки ОС, станет частью будущего обновления.