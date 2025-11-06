Сегодня 06 ноября 2025
Microsoft стала рассылать ложные уведомления о прекращении поддержки ПК с Windows 10

Microsoft признала, что из-за ошибки некоторым пользователям Windows 10 отображается сообщение о том, что их операционная система больше не поддерживается. Это вызывает путаницу, поскольку официальная поддержка завершена не для всех версий программной платформы.

Источник изображений: windowslatest.com

Пользователи могут продлить период поддержки Windows 10 до 12 октября 2026 года за отдельную плату. В случае Windows 10 Enterprise LTSC период поддержки продлевается автоматически, и нет необходимости становиться участником программы Extended Security Updates.

На этой неделе Microsoft подтвердила, что пользователи могут видеть сообщение о завершении поддержки Windows 10, даже в случаях, если используемая ими версия ОС продолжает поддерживаться. «Сообщение «Поддержка вашей версии Windows завершилась» может ошибочно отображаться на странице» параметров центра обновления Windows», — говорится в сообщении Microsoft.

По данным источника, проблема может затрагивать большую часть пользователей Windows 10 редакций Pro, Enterprise и Education, которые участвуют в программе ESU. Проблема также затрагивает пользователей Windows 10 Enterprise LTSC 2021 или IoT Enterprise LTSC 2021. К примеру, сообщение об окончании поддержки получил пользователь Windows 10 21H2 IoT Enterprise LTSC, которая поддерживается до 2027 года.

Загвоздка в том, что в данном случае уведомление о прекращении поддержки не исчезает до тех пор, пока пользователь не установит Windows 11 25H2 или 24H2 LTSC. В сообщении отмечается, что на этой неделе Microsoft начала предлагать обновиться до Windows 11 прямо в Windows 10. В дополнение к этому ОС не предлагает стать участником программы расширенной поддержки ESU, но такая возможность должна быть, если используемая ОС действительно больше не поддерживается. Вероятно, это сообщение не появляется из-за того, что компьютер уже участвует в программе ESU, а уведомление о прекращении поддержки является ошибочным.

В сообщении сказано, что, несмотря на уведомление о прекращении поддержки, компьютеры с Windows 10 LTSC и участники программы ESU продолжат получать обновления безопасности. Это связано с тем, что сообщение о прекращении поддержки отображается ошибочно. Microsoft подтвердила, что все участники программы ESU, пользователи Windows 10 Enterprise LTSC и IoT Enterprise LTSC получат ноябрьское обновление безопасности, распространение которого начнётся позднее в этом месяце.

В дополнение к этому Microsoft развернула исправление на стороне сервера и его распространение уже началось. Чтобы применить этот патч необходимо осуществить проверку обновлений через центр обновления Windows и перезагрузить компьютер. Microsoft также сообщила, что патч с исправлением ошибки, из-за которого появляется ложное сообщение о завершении поддержки ОС, станет частью будущего обновления.

Источник:

Теги: windows 10, microsoft, операционная система
