В России выросло количество игровых клубов, хотя число посетителей не увеличилось

Количество компьютерных клубов в России выросло с 1697 в марте до 2003 в сентябре 2025 года, сообщил Forbes со ссылкой на исследование Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ). Параллельно росли их доходы, хотя ежемесячное количество уникальных гостей клубов по стране не увеличилось, оставаясь в пределах от 925 тыс. до 1,08 млн человек.

По словам авторов исследования, на посещаемость повлияла сезонность. «Отсутствие прироста по трафику связано с социально-демографическими особенностями аудитории и ее поведенческими паттернами. Гости-учащиеся в конце весны и начале лета сдают экзамены и сессии, а затем начинается сезон отпусков. Таким образом, сезонность связана с внешними факторами, влияющими на активность аудитории весной и летом», — сообщили исследователи, добавив, что это наглядно подтверждается на примере клубного трафика в южных городах, в частности, в Сочи.

Отраслевой барометр АРКИ (отслеживает ключевые показатели индустрии компьютерных клубов и киберарен) основан на данных, предоставленных партнёрами организации, в числе которых более 2000 компьютерных клубов по всей России, включая крупнейшие франшизы (Colizeum, CyberX, Strike Arena), а также экосистема Langame и Организация развития видеоигровой индустрии.

Несмотря на влияние сезонности и отсутствие значительного роста посещаемости, выручка клубов увеличилась, «что указывает на повышение среднего чека и готовность аудитории тратить больше на качественный досуг», сообщили исследователи. Москва лидирует по выручке, её доля в совокупной выручке клубов во II и III кварталах составляла от 20 до 26 %.

Впрочем, основным драйвером роста индустрии являются клубы в малых городах. При меньших затратах на открытие и ведение деятельности они обеспечивают выручку, сопоставимую с клубами в городах-миллионниках, сообщили в АРКИ.

В частности, медианная выручка (показатель, равноудалённый от самого большого и самого маленького значения) российских клубов находилась в исследуемом периоде на уровне около 750 тыс. руб. в месяц. Что примечательно, Москва, превышающая Якутск по численности населения в 34 раза, опережает республиканский центр по ежемесячным показателям лишь в два раза — 1 млн руб. против 590 тыс. руб. в сентябре. «Это подтверждает устойчивость бизнеса и выравнивание отраслевых показателей по регионам», — отметили в АРКИ.