Россияне переключились на дешёвую электронику вместо дорогой

По итогам первых девяти месяцев 2025 года средний чек на покупку электроники в России составил 55 400 руб. Это снижение на 20 % год к году — за первые три квартала прошлого года он составлял 69 250 руб. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные CDEK.Shopping.

Медианная цена на электронику и бытовую технику с января по сентябрь 2025 года составила 8340 руб., подсчитали в «Платформе ОФД», и это падение на 8 % в годовом исчислении. Снижение среднего чека по электронике заметили и в розничной сети МТС — например, сегмент бюджетных планшетов (от 10 000 до 15 000 руб.) показал рост на 6 п.п. до 25 % рынка. В III квартале 2025 года рынок планшетов составил 13 млрд руб. или 722 000 единиц при средней цене 18 000 руб., и это снижение на 14 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чаще всего россияне покупали ПК и комплектующие для них — они заняли долю в 33 % всех покупок; аудиотехника и наушники — 23 %, смартфоны — 10 %, сообщили в CDEK.Shopping, не уточнив абсолютных показателей. И добавили, что россияне стали чаще выбирать менее дорогую продукцию и покупать товары со скидками, что и обусловило снижение среднего чека. По итогам первой половины 2024 года были проданы 1,36 млн планшетов на 27,1 млрд руб.; в первой половине 2025 года — 1,5 млн единиц за 28,3 руб., подсчитали в «Марвел-дистрибуции». Продажи смартфонов за тот же период рухнули на 43 % в штуках и на 41 % в деньгах — в первой половине 2025 года это были 11,2 млн единиц на 275 млрд руб. В первом полугодии сократились также продажи ноутбуков год к году — на 15 % в штуках и на 19 % в деньгах: было 2 млн единиц и 122,2 млрд руб., а стало 1,7 млн штук и 99 млрд руб.

Электроника и бытовая техника относятся к дорогостоящим товарам, покупка которых планируется заранее, но сейчас граждане перешли к стратегиям сбережения, накопления и охлаждения потребительского кредитования, указывают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Из-за высокой ключевой ставки люди откладывают покупку дорогих потребительских товаров, а они занимают значительную долю на рынке электроники — деньги выгоднее вкладывать в сберегательные инструменты. В единицах объём рынка сократился на 0,1–0,3%, считают в Fplus, а цены сократились на 7–8 %. Масла в огонь подливает аномально растущий к доллару рубль: возникает дефляционное ожидание, то есть люди откладывают покупки, предполагая, что цены продолжат снижаться.

В порядке убывания спроса список наиболее востребованной на трансграничных торговых площадках электроники составляют смартфоны, ноутбуки, игровые консоли и аксессуары, комплектующие для компьютеров, планшеты, умные часы и браслеты, говорят эксперты. Эта продукция быстро морально устаревает или физически изнашивается — по всем категориям чек может и расти. До конца года ожидается всплеск спроса из-за новых налоговых условий, вступающих в силу с 1 января 2026 года. Цены на технику всё-таки увеличиваются, и переключаться на более дешёвую продукцию только из экономии потребитель пока не будет — экономическая ситуация в стране не столь плоха, полагают эксперты.