В Сингапуре телефонных и интернет-мошенников начнут бить розгами

Финансовые аферы в Сингапуре довольно распространены, жители этого крохотного государства с 2020 года потеряли из-за них около $2,9 млрд в совокупности, из которых более четверти пришлось на прошлый год. Власти Сингапура решили ввести «хорошо забытый старый» метод борьбы с преступниками в виде телесных наказаний. Мошенников здесь будут сечь розгами в буквальном смысле.

Технически недавно принятый закон предусматривает несколько ударов тонкими прутьями для каждого провинившегося. Мошенники и их сообщники, завлекающие новых членов в банды, в обязательном порядке будут подвергаться минимум шестью ударам, а в особо серьёзных случаях наказание может быть усилено до 24 ударов. В первой половине текущего года в Сингапуре было зарегистрировано почти 20 000 случаев мошенничества, которые стоили жертвам $350 млн потерянных средств.

Обвиняемых в отмывании денег, полученных преступным путём, в Сингапуре будут подвергать телесному наказанию в виде до 12 ударов. Именно мошенничество в городе-государстве является доминирующим видом преступлений, его доля достигает 60 % всех правонарушений. Ранее власти Сингапура разрешали применять телесные наказания в отношении обвиняемых в прочих видах правонарушений типа вандализма, преступлений сексуального характера или грабежа. Теперь эти меры борьбы с преступностью распространяются и на мошенников. Технические средства противодействия тоже применяются, поскольку уличённых в мошенничестве граждан пытаются лишить доступа к связи и банковским услугам.

Местная полиция также имеет полномочия ограничить банковские операции по счетам граждан, которые считаются предполагаемыми жертвами мошенников. Банковская система Сингапура в этой сфере плотно сотрудничает с правоохранителями, помогая отслеживать и блокировать финансовые потоки подозрительного происхождения.