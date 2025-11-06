Миллионам пользователей Microsoft 365 вернут деньги за непрошенный Copilot

Microsoft принесла извинения почти 3 млн австралийских пользователей и предложила им возврат средств за подписку на новый, более дорогой вариант офисного пакета Microsoft 365 в комплекте с Copilot — помощником с искусственным интеллектом.

Филиал Microsoft Australia по электронной разослал пользователям Microsoft 365 предложение о возмещении средств и признал, что структура ценообразования и тарифные планы были недостаточно прозрачными для потребителей и не соответствовали стандартам компании. Полторы недели назад Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей (ACCC) подала на местный филиал Microsoft и материнскую компанию в США в суд, заявив, что софтверный гигант вводил потребителей в заблуждение относительно цен на офисный пакет и наличия недорогих тарифов без ИИ-помощника.

Если суд поддержит регулятора, Microsoft ждёт многомиллионный штраф, и сегодня утром австралийский филиал отправил пользователям персонального и семейного тарифов Microsoft 365 рассылку с информацией о доступных подписках: с Copilot они стоят 16 ($10,40) и 18 ($11,70), а без него — 11 ($7,20) и 14 ($9,10) австралийских долларов. Пользователям, которые до конца 2025 года решат вернуться на более дешёвые тарифы, компания вернёт средства за платежи, совершенные после 30 ноября 2024 года. «Наши отношения основаны на доверии и прозрачности, и мы приносим извинения за несоответствие нашим стандартам», — говорится в письме.

В исковом заявлении комиссия утверждает, что Microsoft ввела 2,7 млн потребителей в заблуждение, заставила их заплатить более высокую цену за подписку с Copilot и не предложила более дешёвую альтернативу. Информацию о её наличии пользователи получали лишь при попытке вообще отменить подписку. Если регулятор не отзовёт иск, и суд его удовлетворит, убытками для Microsoft обернутся не только многомиллионный возврат средств, но и многомиллионный штраф. Максимальная его величина за такое правонарушение составляет 50 млн австралийских долларов ($32,6 млн), трёхкратную сумму несправедливо извлечённой выгоды или 30 % от скорректированного оборота компании за период нарушения.