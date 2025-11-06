Создатели Escape from Tarkov рассказали, как отблагодарят участников закрытой «беты» — раскрыт список бонусов за предзаказ

Разработчики из российской студии Battlestate Games рассказали, как отблагодарят участников приближающегося к завершению закрытого бета-тестирования своего эвакуационного шутера Escape from Tarkov.

Напомним, Escape from Tarkov находится на стадии закрытой «беты» с 2017 года, но уже на следующей неделе испытания подойдут к концу — 15 ноября релизная версия выйдет в лаунчере Battlestate и в сервисе Steam.

В Battlestate решили отблагодарить пользователей Escape from Tarkov за «поддержку и возможность создать вселенную, которая сплотила игроков по всему миру», подборкой внутриигровых предметов.

Владельцы всех изданий Escape from Tarkov получат на релизе два комплекта одежды, «матёрый» жетон ЧВК, повязку-оберег, стиль «Эхо боя» для убежища, мишень «Топорист» и позы для манекенов.

Покупателям издания Edge of Darkness полагается гамма-контейнер, стиль убежища «Забытый», ещё одна мишень и повязка-оберег, а для адептов The Unheard также подготовили жетон ЧВК («Аколит») и эксклюзивную повязку-оберег.

Тем временем, как сообщил у себя в микроблоге глава Battlestate Games Никита Буянов, Escape from Tarkov добавили в свой список желаемого более 750 тыс. пользователей Steam. Вершина покорилась игре менее чем за два месяца.

Стоимость шутера составляет 1800 рублей за стандартное издание и 8580 рублей (с учётом скидки 22 %) за самое полное, The Unheard. Для игры через Steam владельцам версий из лаунчера Battlestate придётся купить Escape from Tarkov ещё раз.