Сегодня 06 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Многие компании начали просить уволенных...
реклама
Новости Software

Многие компании начали просить уволенных сотрудников вернуться — ИИ не оправдал ожиданий

Вопреки продолжающейся шумихе вокруг ИИ, многие компании, сделавшие на него ставку и сократившие штат, стали планомерно возвращать уволенных сотрудников. По мнению аналитиков, это признак того, что технологии автоматизации пока не заменяют работников в тех масштабах, которых ожидали некоторые руководители.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Аналитическая компания Visier изучила данные о занятости 2,4 млн сотрудников из 142 компаний по всему миру. Около 5,3 % уволенных сотрудников впоследствии вернулись к предыдущему работодателю. Этот показатель оставался стабильным в течение нескольких лет, но недавно начал расти. Директор Visier Андреа Дерлер (Andrea Derler) полагает, что многие организации вынуждены возвращать людей на рабочие места, столкнувшись с практическими ограничениями инструментов ИИ.

Эта тенденция подчёркивает несоответствие между ожиданиями в отношении технологий и операционными результатами. Хотя агенты на базе ИИ и системы цифрового управления персоналом расширяются во всех отраслях, выводы Visier показывают, что эти системы редко полностью заменяют человека. Они, как правило, автоматизируют лишь часть задач, что приводит к нехватке человеческих ресурсов, необходимых для управления этими новыми инструментами или их дополнения, в то время как затраты и сложность интеграции ИИ растут.

Дерлер отметила, что многие руководители высшего звена просто не успели оценить фактические затраты на масштабное внедрение ИИ или определить, какие роли можно реально автоматизировать. Внедрение инфраструктуры ИИ — оборудования, систем обработки данных и систем безопасности — требует значительных капитальных затрат. Эти затраты часто превышают первоначальные прогнозы, что вынуждает руководство пересматривать фактическую окупаемость инвестиций по сравнению с удержанием квалифицированных сотрудников.

Данные Visier согласуются с исследованием Массачусетского технологического института, которое показывает, что около 95 % организаций ещё не получили ощутимой финансовой отдачи от своих инвестиций в ИИ. Некоторые эксперты полагают, что последние тенденции расходов в секторе указывают на то, что «возможно, все эти деньги на самом деле тратятся не так уж и разумно».

Стандартные меры по сокращению расходов, такие как увольнения, имеют скрытые последствия. По данным платформы для планирования персонала Orgvue, компании тратят примерно $1,27 на каждый доллар, сэкономленный за счёт сокращения персонала. Этот показатель включает выходные пособия, страхование по безработице и другие косвенные расходы, которые могут свести на нет экономию на заработной плате.

Эти результаты указывают на существенные пробелы в планировании и завышенные ожидания от ИИ. Увольнения могут обеспечить краткосрочное улучшение баланса или улучшить инвестиционный имидж, но редко упрощают долгосрочные стратегии в области управления персоналом или технологий. В конечном итоге компании, переоценившие потенциал экономии от внедрения ИИ, могут столкнуться с необходимостью вернуть тех самых специалистов, которых уволили.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Amazon уволит 14 000 офисных сотрудников — и в этом замешан ИИ
Их заменил ИИ: ведущие технологические компании уволили более 100 000 специалистов с начала года
С начала года технологические компании США сократили 94 000 человек — и всё это из-за ИИ
Сэм Альтман назвал желаемого преемника на позиции гендира OpenAI, и это не человек
Миллионам пользователей Microsoft 365 вернут деньги за непрошенный Copilot
VK обновила ИИ-модель Diona для генерации текстов
Теги: искусственный интеллект, увольнения, оптимизиция, ожидания, реальность
искусственный интеллект, увольнения, оптимизиция, ожидания, реальность
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.