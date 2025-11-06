Вопреки продолжающейся шумихе вокруг ИИ, многие компании, сделавшие на него ставку и сократившие штат, стали планомерно возвращать уволенных сотрудников. По мнению аналитиков, это признак того, что технологии автоматизации пока не заменяют работников в тех масштабах, которых ожидали некоторые руководители.

Аналитическая компания Visier изучила данные о занятости 2,4 млн сотрудников из 142 компаний по всему миру. Около 5,3 % уволенных сотрудников впоследствии вернулись к предыдущему работодателю. Этот показатель оставался стабильным в течение нескольких лет, но недавно начал расти. Директор Visier Андреа Дерлер (Andrea Derler) полагает, что многие организации вынуждены возвращать людей на рабочие места, столкнувшись с практическими ограничениями инструментов ИИ.

Эта тенденция подчёркивает несоответствие между ожиданиями в отношении технологий и операционными результатами. Хотя агенты на базе ИИ и системы цифрового управления персоналом расширяются во всех отраслях, выводы Visier показывают, что эти системы редко полностью заменяют человека. Они, как правило, автоматизируют лишь часть задач, что приводит к нехватке человеческих ресурсов, необходимых для управления этими новыми инструментами или их дополнения, в то время как затраты и сложность интеграции ИИ растут.

Дерлер отметила, что многие руководители высшего звена просто не успели оценить фактические затраты на масштабное внедрение ИИ или определить, какие роли можно реально автоматизировать. Внедрение инфраструктуры ИИ — оборудования, систем обработки данных и систем безопасности — требует значительных капитальных затрат. Эти затраты часто превышают первоначальные прогнозы, что вынуждает руководство пересматривать фактическую окупаемость инвестиций по сравнению с удержанием квалифицированных сотрудников.

Данные Visier согласуются с исследованием Массачусетского технологического института, которое показывает, что около 95 % организаций ещё не получили ощутимой финансовой отдачи от своих инвестиций в ИИ. Некоторые эксперты полагают, что последние тенденции расходов в секторе указывают на то, что «возможно, все эти деньги на самом деле тратятся не так уж и разумно».

Стандартные меры по сокращению расходов, такие как увольнения, имеют скрытые последствия. По данным платформы для планирования персонала Orgvue, компании тратят примерно $1,27 на каждый доллар, сэкономленный за счёт сокращения персонала. Этот показатель включает выходные пособия, страхование по безработице и другие косвенные расходы, которые могут свести на нет экономию на заработной плате.

Эти результаты указывают на существенные пробелы в планировании и завышенные ожидания от ИИ. Увольнения могут обеспечить краткосрочное улучшение баланса или улучшить инвестиционный имидж, но редко упрощают долгосрочные стратегии в области управления персоналом или технологий. В конечном итоге компании, переоценившие потенциал экономии от внедрения ИИ, могут столкнуться с необходимостью вернуть тех самых специалистов, которых уволили.