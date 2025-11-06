Сегодня 06 ноября 2025
Через пару лет тестировать новые игры Square Enix будет по большей части генеративный ИИ

Японский издатель Square Enix отчитался о прогрессе в реализации среднесрочной стратегии «Перезагрузка и пробуждение Square Enix». Теперь план включает оптимизацию процессов разработки с помощью генеративного ИИ.

Источник изображения: Steam (D4riocodex)

Источник изображения: Steam (D4riocodex)

Как стало известно, Square Enix заключила партнёрство с лабораторией Мацуо-Ивасавы из Токийского университета для «повышения эффективности процессов разработки игр с помощью технологий ИИ».

Инициатива получила название «Технология автоматизации разработки игр с помощью генеративного ИИ». Ей занимается группа из «более чем десяти человек», включая специалистов из Токийского университета и инженеров Square Enix.

Источник изображения: Square Enix

Источник изображения: Square Enix

Целью нового партнёрства является автоматизация (другими словами, передача генеративному ИИ) к концу 2027 года 70 % задач по контролю качества и отладке программ в области разработки игр.

По словам руководства Square Enix, использование технологии автоматизации нацелено на увеличение эффективности работы отдела по контролю качества и создание конкурентного преимущества на рынке.

План Square Enix (источник изображения: Square Enix)

План Square Enix (источник изображения: Square Enix)

Ранее руководство Square Enix обещало «агрессивно» использовать генеративный ИИ в разработке игр, но впоследствии сочло разумным применение технологии лишь в областях, не связанных с творчеством.

Помимо автоматизации процессов разработки, инициатива «Перезагрузка и пробуждение Square Enix» включает меньше консольных эксклюзивов и переход от «количества к качеству» выпускаемых игр.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
square enix, искусственный интеллект, ии
