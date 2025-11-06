Сегодня 06 ноября 2025
Microsoft займётся созданием медицинского суперинтеллекта

Microsoft формирует новую команду с целью создания ИИ, чьи возможности значительно превосходят человеческие в определённых областях, начиная с медицинской диагностики, — сообщило агентство Reuters со ссылкой на руководителя проекта и главу ИИ-подразделения Microsoft Мустафу Сулеймана (Mustafa Suleyman).

Источник изображения: Lucas Vasques/unsplash.com

В отличие от похожих инициатив других компаний, включая Meta Platforms и Safe Superintelligence, проект Microsoft под названием MAI Superintelligence Team не ставит задачу создать «бесконечно мощного универсального» ИИ. По словам Сулеймана, причина заключается в том, что он сомневается в возможности контроля автономных самосовершенствующихся машин, несмотря на исследования, посвящённые тому, как человечество может это делать.

Мустафа Сулейман рассказал, что у Microsoft есть видение «гуманистического сверхинтеллекта» — технологии, способной решать определённые задачи с пользой для реального мира. «Гуманизм требует от нас всегда задаваться вопросом: служит ли эта технология человеческим интересам?» — отметил он.

Новая команда Microsoft сосредоточится на создании специализированных моделей, способных достичь «сверхчеловеческой» производительности и при этом «практически не представляющих никакого экзистенциального риска». По словам Сулеймана, в области медицинской диагностики компания «в ближайшие два–три года сможет достичь медицинского суперинтеллекта». Для этого потребуются настоящие прорывы, но если задача будет реализована, ИИ «увеличит продолжительность нашей жизни и подарит каждому больше здоровых лет, поскольку мы сможем выявлять предотвратимые заболевания гораздо раньше».

Мустафа Сулейман сообщил, что Microsoft планирует вложить «значительные средства» в проект. Он добавил, что Microsoft AI продолжит привлекать сотрудников из других ведущих лабораторий, а также укомплектует свою новую команду уже существующими исследователями, назначив Карена Симоняна (Karen Simonyan), соучредителя Inflection AI, на должность главного научного сотрудника.

Теги: microsoft, ии, медицина
