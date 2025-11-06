Сегодня 06 ноября 2025
Настольный суперкомпьютер Nvidia DGX Spark запустил Cyberpunk 2077 и не только — но только после «танцев с бубном»

Nvidia DGX Spark — компактный ПК, созданный для разработчиков систем искусственного интеллекта и специалистов смежных направлений. Первые системы на суперчипе GB10 начали поставляться не так давно, с некоторым опозданием, и первые тесты этих мини-ПК были посвящены ИИ, полностью игнорируя игры. Однако на DGX Spark и других системах на GB10 можно запускать игры — правда, это потребует специфических умений и терпения.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Системы DGX Spark и первые решения на этой платформе от партнёров Nvidia начали появляться в руках пользователей, которым также интересны игры. Суперчип GB10 Blackwell сочетает 20-ядерный процессор Arm, графический процессор с 6144 ядрами CUDA (базовая частота — 1665 МГц, Boost-частота — 2525 МГц) и 128 Гбайт памяти LPDDR5X с пропускной способностью около 600 Гбайт/с, поэтому теоретически он должен быть близок к графическим процессорам класса GeForce RTX 5070. Проблема заключается в архитектуре: на сегодняшний день официальной сборки Windows для Arm с поддержкой указанной платформы нет. Вместо этого покупатели получают DGX OS — дистрибутив на базе Ubuntu, который позволяет устанавливать собственные инструменты, но не предлагает готовый игровой стек.

Источник изображения: Reddit

Источник изображения: Reddit

В недавнем посте на Reddit показана работа игры Cyberpunk 2077 на DGX Spark через Box64 — слой трансляции x86–Arm. Пользователь скомпилировал Box64 v0.3.8 с поддержкой BOX32, установил Steam с помощью предоставленного скрипта, перезапустил systemd-binfmt, а затем запустил Steam и игру под управлением Box64. В итоге Cyberpunk 2077 показал на такой системе до 50 кадров в секунду в разрешении 1080p на средних настройках. При отсутствии поддержки DLSS и наличии неоднозначной стабильности автор называет всю эту схему использования «крутым, но бесполезным способом потратить около $4000». Именно столько стоит DGX Spark.

Источник изображений здесь и ниже: YouTube / ETA Prime

Источник изображений здесь и ниже: YouTube / ETA Prime

MSI EdgeXpert AI — один из первых мини-ПК на базе DGX Spark. Он использует ту же конфигурацию GB10 и 128 Гбайт памяти, но поставляется в более традиционном корпусе по цене около $2999. В ранних тестах системы YouTube-блогер ETA Prime использовал эмулятор RPCS3 для запуска на ней игры Skate 3 для PlayStation 3 и Xemu для оригинальной Xbox. В этих рабочих нагрузках система поддерживала около 60 кадров в секунду при разрешении 1080p.

Первые тесты показывают, что DGX Spark и его клоны способны запускать игры, но только с использованием слоя трансляции, тонкой настройки Linux и изрядной доли терпения. Nvidia позиционирует платформу как устройство для искусственного интеллекта, а не как игровую систему. Для неё вряд ли когда-либо появятся официальные игровые драйверы, как и оптимизированные под платформу версии Windows.

Источник:

