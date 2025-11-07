Сегодня 07 ноября 2025
Microsoft представила амбициозную концепцию ИИ, свободную от технологий OpenAI

Microsoft намерена снизить зависимость от OpenAI и сосредоточиться на создании собственных систем искусственного интеллекта (ИИ), способных превзойти человеческие возможности, но при этом оставаться под контролем человека, сообщает The Wall Street Journal. Глава подразделения Microsoft AI Мустафа Сулейман (Mustafa Suleyman) объявил о формировании новой команды, в задачи которой входит разработка безопасных и этичных моделей сверхинтеллекта.

Источник изображений: Microsoft

Источник изображений: Microsoft

Недавнее соглашение между Microsoft и OpenAI предоставило технологическому гиганту право на 27 % доли в новой «общественно-полезной корпорации» (Public Benefit Corporation, PBC), переименованной в OpenAI Group PBC, и гарантированный доступ к её моделям до 2032 года. По словам Сулеймана, это даёт достаточное время для того, чтобы собственные модели Microsoft стали конкурентоспособными. При этом компания уже тестирует и выпускает свои системы обработки текста, изображений и голоса, несмотря на то, что пользовательский чат-бот Copilot по-прежнему в значительной мере опирается на технологии OpenAI.

Сулейман подчеркнул, что такие системы не должны имитировать сознание или вызывать у пользователей иллюзию общения с разумным существом. В качестве приоритетного направления применения ИИ он назвал здравоохранение. Microsoft уже, в частности, тестирует диагностический инструмент, который, по утверждению компании, в четыре раза точнее врачебных консилиумов и при этом значительно дешевле. Сулейман отметил, что такие диагностические системы уже «очень близки» к выходу на коммерческий рынок.

Несмотря на сохранение тесного партнёрства, Microsoft и OpenAI теперь конкурируют по ряду направлений. OpenAI строит собственные центры обработки данных и заключает партнёрство с конкурентами Microsoft — Amazon.com и Oracle, а её корпоративный продукт, по данным финансового директора OpenAI Сары Фриар (Sarah Friar), уже генерирует около 40 % выручки по сравнению с 30 % в начале года.

Одновременно чат-бот Microsoft Copilot зависит от технологий OpenAI, однако Microsoft уже создаёт, тестирует и выпускает собственные модели, а новый контракт с OpenAI, объявленный на прошлой неделе, позволит технологическому гиганту самостоятельно разрабатывать искусственный общий интеллект (AGI), обладающий способностью понимать мир и решать поставленные задачи подобно человеку.

Источник:

microsoft, openai, ии
