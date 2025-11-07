«Вайб-кодинг» стал словом года по версии словаря Collins Dictionary

Лексикографы из Collins Dictionary объявили слово 2025 года, выбрав термин, который наиболее ярко отражает современные технологические тренды. Победителем, как сообшает The Guardian, стал «вайб-кодинг» (Vibe coding), обозначающий подход к разработке программного обеспечения, при котором разработчик описывает задачу на естественном языке, а искусственный интеллект (ИИ) генерирует код, минимизируя ручной труд.

Эксперты словаря ежегодно составляют список новых и значимых слов, отслеживая 24-миллиардный языковой корпус (Collins Corpus), и приняли это решение, отметив резкий рост употребления термина с момента его первого появления в феврале. Впервые его употребил Андрей Карпатый (Andrej Karpathy), бывший директор по искусственному интеллекту в компании Tesla и один из основателей OpenAI. Он описал эту концепцию как возможность с помощью ИИ создать новое приложение, позволяя разработчику забыть о самом существовании кода.

Помимо слова-победителя, в список года вошли и другие популярные неологизмы. Среди них «биохакерство» — изменение естественных процессов организма для улучшения здоровья, и «кланкер» (clanker) — уничижительное название источников искусственного интеллекта, популяризированное сериалом «Звёздные Войны: Войны Клонов». Также в списке оказалось слово «глазированный» (glaze), означающее чрезмерную или неискреннюю лесть, и «взращивание ауры» (aura farming) — намеренное культивирование харизматичного и стильного образа.

Кроме того, лексикографы отметили растущее использование термина «бролигархия», неформального названия владельцев крупнейших технологических компаний, а также акронима Henry (High Earner, Not Rich Yet) — высокооплачиваемый, но ещё не богатый. В список попали и слова, описывающие новые социальные явления: coolcation — отпуск в прохладном климате, taskmasking — создание ложного впечатления о продуктивной работе и «микро-пенсия» (micro-retirement) — перерыв между периодами работы для реализации личных интересов.