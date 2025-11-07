Сегодня 07 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Видные учёные в сфере ИИ заявили, что он...
реклама
Новости Software

Видные учёные в сфере ИИ заявили, что он уже сильнее человека во многих задачах

Как известно, прежние договорённости OpenAI и Microsoft строились вокруг рубежа, после которого был бы создан «сильный искусственный интеллект», по своим способностям сопоставимый с человеческим. Ряд серьёзных экспертов утверждает, что в ряде задач ИИ уже превосходит человека.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Соответствующие заявления, как сообщает Financial Times, сделали некоторые из лауреатов Премии королевы Елизаветы II в области инженерных наук, собравшиеся в Лондоне на этой неделе для её получения. Мероприятие с этой целью посетили глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang), глава по разработкам ИИ компании Meta Янн Лекун (Yann LeCun), а также группа учёных в области ИИ, включая Йошуа Бенжио (Yoshua Bengio), Джеффри Хинтона (Geoffrey Hinton), Фэй-Фэй Ли (Fei-Fei Li) и Билла Далли (Bill Dally) из той же Nvidia.

Выступая накануне церемонии на мероприятии, организованном Financial Times, представители этой группы экспертов выразили мнение, что вычислительные машины в некоторых областях уже обладают сопоставимым уровнем интеллекта с человеком. «Впервые ИИ, дополняющий человека, направлен на труд и действительно работает», — заявил основатель Nvidia Дженсен Хуанг. По его словам, человечество уже обладает достаточно сильным ИИ, чтобы превратить технологию в «невероятное количество полезных для общества приложений» в ближайшие несколько лет, и это уже происходит сейчас.

Принято считать, что стремительный рост капитализации компаний, занятых в создании искусственного интеллекта, во многом обусловлен допущением об их способности разработать технологию, способную соперничать с человеком. В своих отчётах за первый квартал текущего года публичные компании на 53 % чаще упоминают термин «сильный ИИ» (AGI), чем в отчётах за аналогичный период предыдущего года. Наиболее оптимистично настроенные эксперты ожидают, что AGI будет создан в ближайшие два года, прочие утверждают, что ждать этого придётся несколько десятилетий.

Янн Лекун, который отвечает за это направление в Meta, поясняет, что создание AGI не будет сконцентрировано в одном моменте времени, поскольку соответствующие способности будут прогрессивно развиваться в разных сферах. Хуанг отметил, что мы уже достигли этого момента, хотя вопрос сам по себе и носит несколько академический характер.

Основавшая стартап World Labs Фэй-Фэй Ли пояснила: «Часть машин превзойдёт человеческий разум, часть сделала уже это сейчас. Кто из нас способен распознать 22 000 объектов этого мира? Кто из людей способен переводить со 100 языков?» Машинный интеллект, по её словам, будет заниматься многими сложными задачами, но для человеческого разума в нашем обществе всегда найдётся выдающееся место.

Лауреат Нобелевской премии по физике за прошлый год Джеффри Хинтон сообщил: «Как скоро появится такая машина, в споре с которой человек всегда будет проигрывать? Я считаю, что это точно произойдёт в ближайшие двадцать лет». Канадский учёный Йошуа Бенжио не видит причин, по которым человечество не сможет создавать машины, способные делать почти то же самое, что и люди. Сейчас такой возможности нет, но и не существует концептуальных препятствий для её появления в будущем, по его мнению. При этом он считает опасными попытки принимать решения в настоящем, опираясь на ожидания от будущих технологий. Возможны различные варианты будущего, поэтому привязываться к какому-то одному из них опасно, по его словам.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китай победит США в гонке ИИ, как заявил основатель Nvidia
Шесть основателей IT-компаний на фоне бума ИИ способны похвастать благосостоянием более $200 млрд каждый
Глава Microsoft признался, что экспансию инфраструктуры ИИ ограничивают проблемы с энергоснабжением
Microsoft займётся созданием медицинского суперинтеллекта
Через пару лет тестировать новые игры Square Enix будет по большей части генеративный ИИ
OpenAI хочет занять триллион долларов на ИИ — и просит США взять на себя риски
Теги: ии, аналитика, дженсен хуанг, agi
ии, аналитика, дженсен хуанг, agi
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.