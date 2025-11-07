Видные учёные в сфере ИИ заявили, что он уже сильнее человека во многих задачах

Как известно, прежние договорённости OpenAI и Microsoft строились вокруг рубежа, после которого был бы создан «сильный искусственный интеллект», по своим способностям сопоставимый с человеческим. Ряд серьёзных экспертов утверждает, что в ряде задач ИИ уже превосходит человека.

Соответствующие заявления, как сообщает Financial Times, сделали некоторые из лауреатов Премии королевы Елизаветы II в области инженерных наук, собравшиеся в Лондоне на этой неделе для её получения. Мероприятие с этой целью посетили глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang), глава по разработкам ИИ компании Meta✴ Янн Лекун (Yann LeCun), а также группа учёных в области ИИ, включая Йошуа Бенжио (Yoshua Bengio), Джеффри Хинтона (Geoffrey Hinton), Фэй-Фэй Ли (Fei-Fei Li) и Билла Далли (Bill Dally) из той же Nvidia.

Выступая накануне церемонии на мероприятии, организованном Financial Times, представители этой группы экспертов выразили мнение, что вычислительные машины в некоторых областях уже обладают сопоставимым уровнем интеллекта с человеком. «Впервые ИИ, дополняющий человека, направлен на труд и действительно работает», — заявил основатель Nvidia Дженсен Хуанг. По его словам, человечество уже обладает достаточно сильным ИИ, чтобы превратить технологию в «невероятное количество полезных для общества приложений» в ближайшие несколько лет, и это уже происходит сейчас.

Принято считать, что стремительный рост капитализации компаний, занятых в создании искусственного интеллекта, во многом обусловлен допущением об их способности разработать технологию, способную соперничать с человеком. В своих отчётах за первый квартал текущего года публичные компании на 53 % чаще упоминают термин «сильный ИИ» (AGI), чем в отчётах за аналогичный период предыдущего года. Наиболее оптимистично настроенные эксперты ожидают, что AGI будет создан в ближайшие два года, прочие утверждают, что ждать этого придётся несколько десятилетий.

Янн Лекун, который отвечает за это направление в Meta✴, поясняет, что создание AGI не будет сконцентрировано в одном моменте времени, поскольку соответствующие способности будут прогрессивно развиваться в разных сферах. Хуанг отметил, что мы уже достигли этого момента, хотя вопрос сам по себе и носит несколько академический характер.

Основавшая стартап World Labs Фэй-Фэй Ли пояснила: «Часть машин превзойдёт человеческий разум, часть сделала уже это сейчас. Кто из нас способен распознать 22 000 объектов этого мира? Кто из людей способен переводить со 100 языков?» Машинный интеллект, по её словам, будет заниматься многими сложными задачами, но для человеческого разума в нашем обществе всегда найдётся выдающееся место.

Лауреат Нобелевской премии по физике за прошлый год Джеффри Хинтон сообщил: «Как скоро появится такая машина, в споре с которой человек всегда будет проигрывать? Я считаю, что это точно произойдёт в ближайшие двадцать лет». Канадский учёный Йошуа Бенжио не видит причин, по которым человечество не сможет создавать машины, способные делать почти то же самое, что и люди. Сейчас такой возможности нет, но и не существует концептуальных препятствий для её появления в будущем, по его мнению. При этом он считает опасными попытки принимать решения в настоящем, опираясь на ожидания от будущих технологий. Возможны различные варианты будущего, поэтому привязываться к какому-то одному из них опасно, по его словам.