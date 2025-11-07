Сегодня 07 ноября 2025
YouTube расширил проверку возраста с помощью ИИ

Проверка возраста с помощью ИИ на YouTube теперь распространяется на значительно большее число пользователей. Им придётся либо согласится с возрастными ограничениями, либо подтвердить свой возраст, используя удостоверение личности, кредитную карту или селфи. При проверке оцениваются такие показатели, как возраст аккаунта и активность пользователя.

Источник изображения: unsplash.com

YouTube расширил проверку возраста для большего числа пользователей. Google впервые объявила об ограничениях в июле этого года, планируя внедрить проверку в августе. Теперь многочисленные пользователи стали сообщать о том, что проверка коснулась их аккаунтов. Google использует ИИ для идентификации зрителей младше 18 лет. Для них предусмотрены заметные ограничения, включая блокировку видео с возрастным цензом.

Искусственный интеллект на YouTube использует такие косвенные показатели, как возраст аккаунта и активность пользователя, чтобы определить, достиг ли он 18-летнего возраста. Если система решит, что пользователь несовершеннолетний, ему будет отправлено уведомление. После получения уведомления пользователю придётся либо согласится с возрастными ограничениями, либо предоставить подтверждение в виде официального удостоверения личности, кредитной карты или селфи.

Источник изображения: YouTube

Способ с селфи представляется довольно сомнительным, учитывая обилие сервисов, помогающих состарить персонажа на фотографии до любого возраста. В этом случае ИИ YouTube будет пытаться определить, не подсовывают ли ему подделанное с помощью другого ИИ состаренное селфи несовершеннолетнего.

Новые правила YouTube для несовершеннолетних пользователей предусматривают блокировку видео с возрастными ограничениями и показ исключительно неперсонализированной рекламы. Инструменты цифрового благополучия будут включены по умолчанию, включая напоминания о необходимости сделать перерыв и вовремя лечь спать. При загрузке видео или публикации публичных комментариев будут отображаться напоминания о конфиденциальности.

Источник изображения: YouTube

YouTube начнёт минимизировать «рекомендации видео с контентом, который может вызвать проблемы при многократном просмотре». Загрузки по умолчанию будут частными. Сервис также ограничит возможность зарабатывать на подарках в вертикальных прямых трансляциях.

Источник:

Теги: youtube, возрастные рейтинги, блокировка, ограничения, несовершеннолетние
