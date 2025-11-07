Сегодня 07 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости игровые консоли AyaNeo перепредставила портативную консо...
реклама
Новости Hardware

AyaNeo перепредставила портативную консоль Next II на чипе Ryzen AI Max+ 395 — теперь она похожа на Steam Deck

Компания AyaNeo решила изменить дизайн будущей портативной приставки Next II. Ранее анонсированная консоль имела более эргономичную форму контроллера, теперь же устройство выглядит как клон Steam Deck.

Источник изображений: VideoCardz / AyaNeo

Источник изображений: VideoCardz / AyaNeo

Характеристики приставки при этом не изменились. Она по-прежнему будет оснащаться флагманским 16-ядерным процессором Ryzen AI Max+ 395 с производительной встроенной графикой Radeon 8060S на базе 40 исполнительных блоков архитектуры RDNA 3.5.

Также консоль сохранила свою собственную внутреннюю батарею, что выгодно отличает её от тех же моделей приставок OneXplayer OneXfly Apex и GPD Win 5, оснащённых внешними аккумуляторами. Ёмкость батареи Next II компания пока не сообщает — как, впрочем, и многие другие характеристики.

Производитель отмечает использование в устройстве системы охлаждения с двумя вентиляторами. В условиях компактного корпуса консоли самой сложной задачей станет обеспечение эффективного теплоотвода. Напомним, что процессоры серии Ryzen AI Max (Strix Halo) обладают TDP до 120 Вт — для портативного устройства это, очевидно, избыточно. Если AyaNeo сможет удерживать TDP на уровне 45–65 Вт в режиме максимальной мощности при работе от аккумулятора, это уже можно будет считать достижением. При подключении к сети приставка, вероятно, сможет обеспечить больший запас по мощности и производительности. Однако пока это лишь предположение.

AyaNeo Next II оснащается линейными триггерами с эффектом Холла и двумя сенсорными панелями. Один из стиков консоли использует технологию магнитного сопротивления, устойчивую к дрейфу. AyaNeo не сообщает, когда полноценно представит устройство, сколько оно будет стоить и когда поступит в продажу.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Nintendo продала больше 10 млн Switch 2 за четыре месяца и намерена продать ещё 9 млн до конца марта
Игровая консоль MSI Claw получила поддержку полноэкранного режима Xbox в Windows 11 Insider
Россияне всё чаще выбирают недорогие консоли и портативные модели вроде Steam Deck и Nintendo Switch
OneXPlayer представила портативную консоль OneXFly Apex с жидкостным кулером и мощнейшим мобильным Ryzen
Представлена ретроконсоль Atari 2600+ Pac-Man Edition за $169 — она работает только с картриджами
Продажи Xbox продолжили лететь вниз после подорожания консолей — игры и сервисы компенсировали падение
Теги: ayaneo, портативная консоль, strix halo, ryzen ai 300 max
ayaneo, портативная консоль, strix halo, ryzen ai 300 max
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.