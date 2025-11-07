AyaNeo перепредставила портативную консоль Next II на чипе Ryzen AI Max+ 395 — теперь она похожа на Steam Deck

Компания AyaNeo решила изменить дизайн будущей портативной приставки Next II. Ранее анонсированная консоль имела более эргономичную форму контроллера, теперь же устройство выглядит как клон Steam Deck.

Характеристики приставки при этом не изменились. Она по-прежнему будет оснащаться флагманским 16-ядерным процессором Ryzen AI Max+ 395 с производительной встроенной графикой Radeon 8060S на базе 40 исполнительных блоков архитектуры RDNA 3.5.

Также консоль сохранила свою собственную внутреннюю батарею, что выгодно отличает её от тех же моделей приставок OneXplayer OneXfly Apex и GPD Win 5, оснащённых внешними аккумуляторами. Ёмкость батареи Next II компания пока не сообщает — как, впрочем, и многие другие характеристики.

Производитель отмечает использование в устройстве системы охлаждения с двумя вентиляторами. В условиях компактного корпуса консоли самой сложной задачей станет обеспечение эффективного теплоотвода. Напомним, что процессоры серии Ryzen AI Max (Strix Halo) обладают TDP до 120 Вт — для портативного устройства это, очевидно, избыточно. Если AyaNeo сможет удерживать TDP на уровне 45–65 Вт в режиме максимальной мощности при работе от аккумулятора, это уже можно будет считать достижением. При подключении к сети приставка, вероятно, сможет обеспечить больший запас по мощности и производительности. Однако пока это лишь предположение.

AyaNeo Next II оснащается линейными триггерами с эффектом Холла и двумя сенсорными панелями. Один из стиков консоли использует технологию магнитного сопротивления, устойчивую к дрейфу. AyaNeo не сообщает, когда полноценно представит устройство, сколько оно будет стоить и когда поступит в продажу.