Сборная России стала чемпионом турнира стран ШОС по шахматам — и у 3DNews есть повод для гордости

Сборная России стала победителем командного турнира стран ШОС по шахматам, прошедшего в китайском Харбине. И что интересно, данное достижение имеет самое непосредственное отношение к 3DNews — одним из представителей России на турнире был Артём Усков, сын главы нашего рекламного отдела Ксении Усковой.

Турнир проходил по круговой системе, в нём участвовали 11 команд. Российские шахматисты заработали 18 очков, опередив сборную Китая, занявшую второе место с 17 очками. Третье место досталось команде Казахстана, набравшей 13 очков.

Наше «дитя 3DNews» Артём Усков особенно отличился на турнире, набрав 8,5 из 10 возможных очков и не потерпев ни единого поражения. Что примечательно, от России выступала юниорская сборная, но это не помешало юным шахматистам одержать верх на взрослом турнире.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов поздравил молодых российских шахматистов — Савву Ветохина, Артёма Ускова, Романа Шогджиева и Анну Шухман — с заслуженной победой, отметив их умение соперничать с более опытными игроками. Он также поблагодарил родителей, тренеров и капитана сборной Евгения Томашевского за вклад в успех команды и пожелал всем дальнейших побед.

Мы от лица всей команды 3DNews также желаем Артёму всевозможных успехов и новых достижений!