Сегодня 07 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шутер «Думал, не доживу до этого момента»: раз...
реклама
Новости Software

«Думал, не доживу до этого момента»: разработчики Escape from Tarkov порадовали фанатов ностальгическим трейлером к релизу 1.0

Разработчики эвакуационного шутера Escape from Tarkov из российской студии Battlestate Games решили подогреть ажиотаж вокруг предстоящего полноценного релиза игры выпуском нового кинематографического трейлера.

Источник изображений: Battlestate Games

Источник изображений: Battlestate Games

Опубликованный Battlestate Games трёхминутный ролик под названием «Отголоски выживших» демонстрирует обитателей и знаковые места города Тарков, на улицах и в окрестностях которого разворачиваются события Escape from Tarkov.

«Всё изменилось в тот день, когда вспыхнул Синий Огонь. Тарков пал, но остался жив — несломленный. Со временем судьбы многих переплелись, соткав новую реальность и установив иной порядок. Как долго он продержится — решать тебе», — напоминает Battlestate в описании видео.

Зрители оценили отсылку к выпущенному в 2015 году анонсирующему трейлеру Escape from Tarkov — подружившихся солдат враждующих группировок, которые спустя десять лет оказались на одной стороне баррикад.

Пользователи источают ажиотаж вокруг предстоящего релиза Escape from Tarkov — фанаты ждали игру так долго и наконец почти дождались. «Слёзы ностальгии. Думал, не доживу до этого момента», — поделился Илья Яковлев.

Escape from Tarkov находится на стадии закрытой «беты» с 2017 года, но уже на следующей неделе испытания подойдут к концу — 15 ноября релизная версия выйдет в лаунчере Battlestate и в сервисе Steam.

На днях в Battlestate раскрыли список бонусов для участников тестирования (предзаказавших). Студия решила отблагодарить пользователей за «поддержку и возможность создать вселенную, которая сплотила игроков по всему миру».

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Создатели Escape from Tarkov рассказали, как отблагодарят участников закрытой «беты» — раскрыт список бонусов за предзаказ
«Самый важный и значимый момент в жизни»: Escape from Tarkov ушла на золото за две недели до релиза 1.0, в том числе в Steam
«Никакого уважения к фанатам»: владельцев Escape from Tarkov возмутила необходимость покупать игру в Steam повторно
Сборная России стала чемпионом турнира стран ШОС по шахматам — и у 3DNews есть повод для гордости
Знакомые голоса и ответственность перед фанатами: THQ Nordic показала ролик о создании русской озвучки для ремейка «Готики»
Продажи Borderlands 4 не впечатляют, но GTA V продолжают покупать: Take-Two Interactive отчиталась об успешном квартале
Теги: escape from tarkov, battlestate games, шутер
escape from tarkov, battlestate games, шутер
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.