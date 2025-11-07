«Думал, не доживу до этого момента»: разработчики Escape from Tarkov порадовали фанатов ностальгическим трейлером к релизу 1.0

Разработчики эвакуационного шутера Escape from Tarkov из российской студии Battlestate Games решили подогреть ажиотаж вокруг предстоящего полноценного релиза игры выпуском нового кинематографического трейлера.

Опубликованный Battlestate Games трёхминутный ролик под названием «Отголоски выживших» демонстрирует обитателей и знаковые места города Тарков, на улицах и в окрестностях которого разворачиваются события Escape from Tarkov.

«Всё изменилось в тот день, когда вспыхнул Синий Огонь. Тарков пал, но остался жив — несломленный. Со временем судьбы многих переплелись, соткав новую реальность и установив иной порядок. Как долго он продержится — решать тебе», — напоминает Battlestate в описании видео.

Зрители оценили отсылку к выпущенному в 2015 году анонсирующему трейлеру Escape from Tarkov — подружившихся солдат враждующих группировок, которые спустя десять лет оказались на одной стороне баррикад.

Пользователи источают ажиотаж вокруг предстоящего релиза Escape from Tarkov — фанаты ждали игру так долго и наконец почти дождались. «Слёзы ностальгии. Думал, не доживу до этого момента», — поделился Илья Яковлев.

Escape from Tarkov находится на стадии закрытой «беты» с 2017 года, но уже на следующей неделе испытания подойдут к концу — 15 ноября релизная версия выйдет в лаунчере Battlestate и в сервисе Steam.

На днях в Battlestate раскрыли список бонусов для участников тестирования (предзаказавших). Студия решила отблагодарить пользователей за «поддержку и возможность создать вселенную, которая сплотила игроков по всему миру».