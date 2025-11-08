Сегодня 08 ноября 2025
Китай узаконил годовую отсрочку по введе...
Новости Hardware

Китай узаконил годовую отсрочку по введению жёстких мер контроля над поставками редкозёмов в США

Китай объявил о приостановке на год расширенных мер по контролю над экспортом редкоземельных металлов, что стало значительным шагом к разрядке отношений в торговой войне с США. Эти отношения неуклонно накалялись в последние месяцы и могли ввергнуть в экономический хаос не только эти страны, но и множество других.

Источник изображения: Lynas Rare Earth

Согласно заявлению Министерства торговли КНР (MOFCOM) и Главного таможенного управления Китая, изначально запланированные в начале октября ограничения касались экспорта не только самих минералов китайского происхождения, но и любых технологий или изделий, в которых редкоземельные элементы составляли не менее 0,1 % от стоимости. Это означало, например, запрет на поставку сплавов, полупроводников и промышленного оборудования.

Введённая на год отсрочка по введению жёстких мер экспортного контроля позволит зависящим от них компаниям либо накупить товар впрок, либо найти альтернативные источники поставок. В условиях монополии Китая на производство редкоземельных элементов и фиксированном производстве соответствующей продукции оба варианта в перспективе мало что решают. Зато на оперативный простор могут выйти чиновники, у которых появился целый год для решения сложного вопроса без спешки.

Тем самым приостановка мер ужесточения экспортного контроля над редкоземельными элементами снижает давление на двусторонние торговые переговоры, позволяя сторонам вести диалог без срочности и жёстких временных рамок. Эксперты отмечают, что такая мягкая позиция Пекина способствует более конструктивному обмену мнениями, минимизируя риски эскалации конфликта.

Отметим, официальных объяснений от MOFCOM по поводу приостановки введения мер ужесточения экспортного контроля не последовало. Можно предположить, что таким образом были реализованы устные договорённости между президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) и председателем КНР Си Цзиньпином (Xi Jinping) на встрече в южнокорейском городе Пусан неделей ранее.

Китай ввёл новые и более жёсткие правила контроля над экспортом редкоземельных элементов в начале октября. В ответ на это Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины на все товары из Китая и запретить использовать Китаю критически важное программное обеспечение. После этого Китай пошёл на уступки. Ситуация начала понемногу смягчаться, хотя Трамп продолжает настаивать на запрете поставок в Китай тех же самых передовых чипов Nvidia Blackwell. Иными словами, ещё ничего не закончилось, хотя шаг в нормализации торговых отношений между США и Китаем был сделан.

Источник:

Теги: торговая война, сша, китай, редкоземельный металл
