SpaceX предлагает быстро доставить американцев на Луну «обрубком» Starship

В конце октября компании SpaceX и Blue Origin направили в NASA варианты предложений для ускоренной доставки американцев на Луну — раньше запланированного к 2030 году полёта туда китайцев. На пересмотре ранее представленных компаниями вариантов лунных посадочных модулей настаивали в NASA, объясняя это важностью вернуться на Луну раньше Китая. Как выяснилось, вариант SpaceX заключается в создании облегчённой версии Starship.

Лунный посадочный модуль SpaceX фактически был идентичен кораблю Starship, который сейчас проходит лётные испытания. Они могли отличаться внутренним убранством, ориентированным на создание жилой палубы и отсека с грузом для обустройства лунной базы. В любом случае для спуска на поверхность Луны компания рассчитывала использовать многоразовый корабль.

Для реализации миссии по программе Artemis лунный корабль Starship (он же лунный посадочный модуль) необходимо было дозаправить на орбите Земли. Для этого необходима технология перекачки криогенного топлива в условиях вакуума и микрогравитации, эксперимент с реализацией которой ещё не ставился (перенесён на 2026 год). Для дозаправки стартовавшего с Земли корабля-модуля необходимо будет отправить к нему от 15 до 30 танкеров — тоже модифицированных Starship. Всё это для того, чтобы «лунный» Starship смог опустить на поверхность Луны до 100 тонн груза и троих астронавтов.

Очевидно, что в длительной перспективе — это интересные планы. Но Китай собирается высадить тайконавтов на Луну до 2030 года и на реализацию смелых проектов SpaceX буквально нет времени. Поэтому в новом варианте компания SpaceX предлагает значительно упростить Starship. Так, дозаправлять его планируется на орбите Луны, что будет проще реализовать во всех смыслах. Затем, на корабль изначально поставят дополнительные баки для увеличения объёмов топлива ещё на старте с Земли, что потребует всего около 10 рейсов танкера для дозаправки корабля.

С облегчённого SpaceX уберут много лишнего для лунной миссии оборудования, включая значительную часть теплового экрана. Объём полезной нагрузки, доставляемой на Луну, также станет меньше, но его заменят топливом, что позволит подойти к программе повторной высадки американцев на Луну раньше китайцев.

Модернизированный для спуска на Луну Starship получит два больших шлюза, каждый из которых превысит размеры шлюзового отсека модулей миссии Apollo. Спуск на поверхность будет с помощью подъёмников. Астронавтам не придётся карабкаться по лестнице длиной 30 метров. Для SpaceX и NASA важно как можно быстрее утвердить новый план, чтобы начать проектировать обновлённое бортовое оборудование для лунной версии Starship.

Параллельно NASA рассматривает вариант обновлённого предложения по лунному модулю компании Blue Origin. В октябре SpaceX и Blue Origin буквально столкнули лбами. Ранее заключённый NASA контракт с Blue Origin предусматривал доставку астронавтов в последующих полётах на Луну. Согласно новому распоряжению, обе компании могут конкурировать за право совершить первый спуск человека на Луну в новейшей истории.