Гендиректор Nvidia попросил TSMC нарастить производство чипов из-за высокого спроса на ИИ-ускорители

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявил, что обратился к руководству тайваньской TSMC с просьбой увеличить объем поставляемых чипов в условиях сохраняющегося высокого спроса на ИИ-ускорители. Об этом он рассказал в недавней беседе с журналистами во время посещения ежегодного корпоративного спортивного мероприятия TSMC на Тайване.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

«Наш бизнес очень сильный и он продолжает ежемесячно расти, становясь всё более мощным», — добавил господин Хуанг. Он также отметил, что три поставщика чипов для Nvidia в лице компаний SK Hynix, Samsung Electronics и Micron уже значительно нарастили производственные мощности для обеспечения сохраняющегося уровня спроса.

Генеральный директор TSMC Си Си Вэй (C.C. Wei) подтвердил, что во время очередной встречи Хуанг попросил увеличить поставки кремниевых пластин. Во время выступления на недавно прошедшем мероприятии Вэй сообщил сотрудникам, что TSMC ожидает сохранения рекордных объёмов продаж по итогам года. Также он отметил, что производственные мощности компании остаются очень загруженными, и TSMC пытается сокращать разрыв между спросом и предложением.

Акции крупнейших технологических компаний на этой неделе пережили серьёзное падение, поскольку волна скептицизма среди инвесторов сменила эйфорию по поводу дальнейшего будущего сегмента искусственного интеллекта. Несмотря на это, Nvidia продолжает оставаться самой дорогой компанией мира, опережая Apple и Microsoft.

В пятницу вечером Хуанг провёл встречу с Вэем, после чего выразил благодарность TSMC за оказанную поддержку, которая, по словам главы Nvidia, стала ключевым фактором успеха компании. «Без TSMC не было бы и Nvidia», — приводит источник слова Хуанга.

Теги: nvidia, tsmc, искусственный интеллект
