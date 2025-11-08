Сегодня 08 ноября 2025
Американские бигтехи потеряли почти $1 трлн за неделю — инвесторы боятся растущего пузыря ИИ

Американские компании в сфере ИИ потеряли с прошлой пятницы почти $1 трлн рыночной стоимости, что стало худшей неделей для технологических компаний с момента введения президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) пошлин в апреле. Совокупная рыночная стоимость восьми самых дорогих компаний на ИИ-рынке, включая Nvidia, Meta, Palantir и Oracle, упала примерно на $800 млрд, пишет The Financial Times.

Источник изображения: Mohamed Nohassi/unsplash.com

Источник изображения: Mohamed Nohassi/unsplash.com

Это привело к недельному падению технологического индекса Nasdaq Composite на 3 %, что стало худшим показателем с момента падения индекса на 10 % после того, как Трамп начал торговую войну, объявив в апреле о введении пошлин.

«Капитальные расходы, связанные с ИИ, существенны, и всё чаще финансируются за счёт заёмных средств, что напоминает безумный технологический пузырь 2000 года, полный сомнительных инвестиций», — заявил Флориан Иелпо (Florian Ielpo), руководитель макроэкономического отдела Lombard Odier Investment Managers.

На прошлой неделе Alphabet, Amazon, Meta и Google сообщили о совокупных капитальных расходах в третьем квартале в размере $112 млрд. Вместе с тем ИИ-сектор занимает сотни миллиардов долларов для финансирования своего дальнейшего развития.

JPMorgan сообщила, что трейдеры-любители, известные тем, что часто покупают акции на падениях рынка, на этой неделе решили воздержаться от покупок. Опасения инвесторов по поводу заоблачных оценок технологических компаний Кремниевой долины укрепились в связи с появившимися признаками ослабления рынка труда США и снижения доверия потребителей к крупнейшей экономике мира. «Возможно, риск рецессии уже прямо перед нами», — заявил Майк Зигмонт (Mike Zigmont) из Visdom Investment Group.

Nvidia, самая дорогая компания в мире, потеряла больше всех, сократив рыночную капитализацию примерно на $350 млрд чуть больше чем за неделю с тех пор, как она стала первой компанией, чья стоимость превысила $5 трлн. Microsoft, Oracle и Broadcom также столкнулись с потерями, хотя к концу торгов в пятницу рынок стабилизировался.

Теги: ии, nvidia, рыночная стоимость, финансы
