SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink — это 143-й пуск компании в этом году

Компания SpaceX отправила в космическое пространство очередную партию телекоммуникационных спутников Starlink. Ракета-носитель Falcon 9 с 29 аппаратами Starlink на борту стартовала с площадки 39A Космического центра Кеннеди во Флориде 9 ноября в 03:10 поместному времени (11:10 мск).

Как и было запланировано, первая ступень ракеты вернулась на Землю примерно через 9 минут после старта и совершила посадку на специальную плавучую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане. Для этой ступени нынешний полёт стал 28-м, а в прошлом месяце был установлен новый рекорд, когда SpaceX задействовала одну и ту же первую ступень Falcon 9 в 31-м космическом пуске.

В это же время вторая ступень продолжила набирать высоту, и примерно через час после старта спутники Starlink были развёрнуты на орбите. Они присоединятся к более чем 8800 рабочим аппаратам, из которых сформирована группировка Starlink, являющаяся крупнейшим спутниковым созвездием в мире. Значительная часть спутников этой группировки была выведена на орбиту в текущем году. Всего за этот год SpaceX провела 143 космических пуска, 103 из которых были выполнены в рамках наращивания орбитальной группировки Starlink.