Корейская T1 стала шестикратным победителем World Championship — главного турнира по League of Legends

На прошедшем чемпионате мира по League of Legends вновь не случилось никакой интриги. Корейская T1 в шестой раз стала победительницей World Championship, обыграв в финале KT Rolster со счётом 3:2 и забрав $1 млн призовых.

Источник изображения: Riot Games

Источник изображения: Riot Games

Победа T1 также означает, что легендарный киберспортсмен Ли “Faker” Сан Хёк (Lee Sang-hyeok) в шестой раз стал триумфатором турниров серии Worlds. Он помогал команде одерживать победы во всех гранд-финалах — в 2013-м, 2015-м, 2016-м, 2023-м, 2024-м и теперь в 2025-м году.

Второе место на World Championship 2025 заняла упомянутая KT Rolster, заработав $800 тыс. Затем 3-4 строчки глобального рейтинга заняли Top Esports и Gen.G, получив по $400 тыс.

2025 World Championship проходил с 14 октября по 9 ноября в Китае. Общий призовой фонд в размере $5 млн был разыгран среди 17 команд.

Теги: league of legends, moba, riot games, киберспорт
