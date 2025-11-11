Сегодня 11 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software программное обеспечение «Базис» представляет Basis Workplace 3.1...
реклама
Новости Software

«Базис» представляет Basis Workplace 3.1 с поддержкой мультиплатформенных пулов

Компания «Базис», лидер российского рынка ПО управления динамической инфраструктурой, объявляет о выходе следующей версии платформы виртуализации рабочих столов (VDI) — Basis Workplace 3.1. Обновление предлагает три ключевых нововведения, которые кардинально меняют подходы к организации корпоративной VDI-инфраструктуры: сессионные суперпулы для управления ресурсами разных платформ виртуализации, создания тоннеля (прямого подключения клиента к ВРМ) для защиты подключений, систему профилей пулов для гибкой настройки доступа и расширенные возможности автоматизации жизненного цикла виртуальных машин.

Новые суперпулы для единой инфраструктуры

Главное нововведение Basis Workplace 3.1 — создание сессионных суперпулов, масштабируемых пулов виртуальных рабочих мест, которые могут охватывать различные платформы виртуализации и ресурсы в рамках одного ЦОД. Для сравнения, обычные пулы позволяют объединять только виртуальные машины, работающие на одной платформе и объединённые общей сетью и системой хранения данных.

Такой подход даёт гибкость в использовании имеющихся ресурсов и позволяет организациям объединять в едином пуле виртуальные машины, работающие одновременно на разных платформах. Это решение полезно в первую очередь для компаний с филиальной сетью и в случае необходимости интеграции различных технологических платформ в единую VDI-инфраструктуру.

Источник изображений: «Базис»

Источник изображений: «Базис»

Система профилей для управления группами пользователей

Администраторы получили возможность настраивать различные сценарии доступа к виртуальным рабочим местам для разных категорий пользователей в рамках одного пула. Система профилей позволяет создавать наборы настроек, включающие параметры сессии и списки контроля доступа (ACL), которые разделяют настройки подключений и проброса устройств внутри одного пула.

Благодаря профилям администраторы могут назначать пользователям различные настройки доступа в зависимости от их роли, используемых периферийных устройств или места подключения, при этом сохраняя единый пул ресурсов. Например, сотрудники финансового отдела могут работать с USB-устройствами и принтерами через один профиль, а внешние консультанты получают доступ только к базовому набору функций через другой профиль того же пула.

Больше возможностей для автоматизации

В релизе 3.1 появилась возможность переложить на систему рутинные операции управления жизненным циклом виртуальных машин. Автоматические расписания включения и выключения работают для сессионных, персональных и терминальных пулов, оптимизируя потребление ресурсов без ручного вмешательства.

Добавлена опция автоматического отката виртуальных машин сессионных пулов к первоначальному состоянию после завершения пользовательской сессии — каждый новый пользователь получает «чистую» рабочую среду без временных файлов предыдущих сессий. Дополнительно реализовано автоматическое завершение сессий при длительном отсутствии активности пользователя.

Оптимизация терминальной инфраструктуры

Для терминальных серверов и приложений в Basis Workplace 3.1 реализованы дополнительные возможности управления. Добавлена публикация терминальных приложений в Windows с возможностью автоматического запуска приложений в окне сессии при подключении по протоколу RDP. Запускаемое приложение указывается в настройках профиля терминального пула, через который выполняется подключение.

Администраторы получили возможность принудительного завершения всех активных сессий на серверах терминальных пулов, что полезно для проведения технического обслуживания или решения проблем с производительностью. В персональных пулах теперь можно создавать рабочие места на основе шаблонов, отличных от базового шаблона пула, обеспечивая гибкость в настройке индивидуальных рабочих мест.

Дополнительные меры обеспечения безопасности

Новая версия Basis Workplace включает дополнительные меры безопасности. Реализована двухфакторная аутентификация, которая обеспечивает дополнительный уровень защиты для доступа к приложению «Клиент» и панели управления Basis Workplace. Система поддерживает стандартные методы 2FA, включая приложения-аутентификаторы.

Добавлена поддержка SSO-аутентификации для пользователей и администраторов, что упрощает управление учётными записями в корпоративной среде и повышает безопасность за счёт централизованного контроля доступа. Реализована возможность создания защищённых туннелей между клиентом и виртуальным рабочим местом с автоматическим переключением между серверами при обрыве связи, что обеспечивает стабильность подключений в нестабильных сетевых условиях.

Усовершенствованные инструменты развёртывания

Версия 3.1 предлагает ряд улучшений в области развёртывания и обслуживания системы. Инсталлятор «Всё в одном» позволяет выполнить упрощённую установку бэкенда вместе с базой данных, сокращая время развёртывания и снижая сложность первоначальной настройки.

Расширена система поиска и фильтрации записей в списках устройств доступа, групп устройств доступа, рабочих столов и терминальных серверов. Новые возможности поиска позволяют администраторам находить нужные объекты в больших инфраструктурах. Реализован механизм пересборки виртуальных машин пула после изменения шаблонов с поддержкой как отложенной, так и принудительной пересборки всех или выбранных виртуальных машин.

При добавлении и редактировании виртуализаций система теперь автоматически проверяет корректность указанных параметров подключения, предотвращая ошибки конфигурации. Если подключение невозможно, администратор получает сообщение об ошибке с информацией о проблеме.

Если пользователю доступен только один пул, подключение к нему теперь происходит автоматически после аутентификации в приложении «Клиент», что упрощает процесс подключения для конечных пользователей.

Гибкое групповое управление и администрирование

В Basis Workplace 3.1 добавлена поддержка формирования доменных и локальных групп административных пользователей, что позволяет делегировать права управления различными аспектами инфраструктуры разным командам. Администраторы могут предоставлять необходимые полномочия группам вместо отдельных пользователей, упрощая управление правами доступа в крупных организациях.

Добавлена возможность управления сервисами Basis Workplace через веб-интерфейс, включая службу опроса агентов, службу туннелирования, менеджер виртуальных машин, сборщик логов и службу авторизации. Это даёт администраторам контроль над компонентами системы без необходимости работы с командной строкой.

«Переход на новую архитектуру платформы, который мы осуществили вместе с переходом на версии 3.х, заложил фундамент для реализации в Basis Workplace целого ряда возможностей. В релизе 3.1 уже появились некоторые из них, в частности, сессионные суперпулы, открывающие новые гибкие сценарии использования нашей платформы. В частности, с их помощью организации любого масштаба, в том числе федерального, могут более эффективно управлять распределёнными ресурсами виртуализации, работающими на различных платформах. А реализованные в новой версии инструменты авторизации и работы с пользователями помогут сделать процесс управления безопасным. Мы продолжим и дальше развивать наш флагманский продукт Basis Workplace как передовое решение на российском рынке VDI», — отметил Дмитрий Сорокин, технический директор компании «Базис».

Реклама | ООО "БАЗИС" ИНН 7731316059 erid: F7NfYUJCUneTTTy26iEf

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Базис» и MIND Software представляют первое в России коробочное HCI-решение для ускорения цифровой трансформации бизнеса
«Базис» стал резидентом Казанского ИТ-парка
«Базис» и «Киберпротект» объединяют усилия для создания комплексных решений защиты ИТ-инфраструктуры
Microsoft признала, что контекстное меню Windows 11 перегружено — это исправят в приложениях WinUI
Apple обнаружила противоречия в законах DSA и DMA, пытаясь отбиться от изменений в App Store
Epic Games победила в борьбе за открытый Android — Тим Суини прокомментировал историческое соглашение с Google
Теги: базис, виртуализация, россия, сделано в россии, импортозамещение, vdi
базис, виртуализация, россия, сделано в россии, импортозамещение, vdi
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.