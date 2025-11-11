«Базис» представляет Basis Workplace 3.1 с поддержкой мультиплатформенных пулов

Компания «Базис», лидер российского рынка ПО управления динамической инфраструктурой, объявляет о выходе следующей версии платформы виртуализации рабочих столов (VDI) — Basis Workplace 3.1. Обновление предлагает три ключевых нововведения, которые кардинально меняют подходы к организации корпоративной VDI-инфраструктуры: сессионные суперпулы для управления ресурсами разных платформ виртуализации, создания тоннеля (прямого подключения клиента к ВРМ) для защиты подключений, систему профилей пулов для гибкой настройки доступа и расширенные возможности автоматизации жизненного цикла виртуальных машин.

Новые суперпулы для единой инфраструктуры

Главное нововведение Basis Workplace 3.1 — создание сессионных суперпулов, масштабируемых пулов виртуальных рабочих мест, которые могут охватывать различные платформы виртуализации и ресурсы в рамках одного ЦОД. Для сравнения, обычные пулы позволяют объединять только виртуальные машины, работающие на одной платформе и объединённые общей сетью и системой хранения данных.

Такой подход даёт гибкость в использовании имеющихся ресурсов и позволяет организациям объединять в едином пуле виртуальные машины, работающие одновременно на разных платформах. Это решение полезно в первую очередь для компаний с филиальной сетью и в случае необходимости интеграции различных технологических платформ в единую VDI-инфраструктуру.

Система профилей для управления группами пользователей

Администраторы получили возможность настраивать различные сценарии доступа к виртуальным рабочим местам для разных категорий пользователей в рамках одного пула. Система профилей позволяет создавать наборы настроек, включающие параметры сессии и списки контроля доступа (ACL), которые разделяют настройки подключений и проброса устройств внутри одного пула.

Благодаря профилям администраторы могут назначать пользователям различные настройки доступа в зависимости от их роли, используемых периферийных устройств или места подключения, при этом сохраняя единый пул ресурсов. Например, сотрудники финансового отдела могут работать с USB-устройствами и принтерами через один профиль, а внешние консультанты получают доступ только к базовому набору функций через другой профиль того же пула.

Больше возможностей для автоматизации

В релизе 3.1 появилась возможность переложить на систему рутинные операции управления жизненным циклом виртуальных машин. Автоматические расписания включения и выключения работают для сессионных, персональных и терминальных пулов, оптимизируя потребление ресурсов без ручного вмешательства.

Добавлена опция автоматического отката виртуальных машин сессионных пулов к первоначальному состоянию после завершения пользовательской сессии — каждый новый пользователь получает «чистую» рабочую среду без временных файлов предыдущих сессий. Дополнительно реализовано автоматическое завершение сессий при длительном отсутствии активности пользователя.

Оптимизация терминальной инфраструктуры

Для терминальных серверов и приложений в Basis Workplace 3.1 реализованы дополнительные возможности управления. Добавлена публикация терминальных приложений в Windows с возможностью автоматического запуска приложений в окне сессии при подключении по протоколу RDP. Запускаемое приложение указывается в настройках профиля терминального пула, через который выполняется подключение.

Администраторы получили возможность принудительного завершения всех активных сессий на серверах терминальных пулов, что полезно для проведения технического обслуживания или решения проблем с производительностью. В персональных пулах теперь можно создавать рабочие места на основе шаблонов, отличных от базового шаблона пула, обеспечивая гибкость в настройке индивидуальных рабочих мест.

Дополнительные меры обеспечения безопасности

Новая версия Basis Workplace включает дополнительные меры безопасности. Реализована двухфакторная аутентификация, которая обеспечивает дополнительный уровень защиты для доступа к приложению «Клиент» и панели управления Basis Workplace. Система поддерживает стандартные методы 2FA, включая приложения-аутентификаторы.

Добавлена поддержка SSO-аутентификации для пользователей и администраторов, что упрощает управление учётными записями в корпоративной среде и повышает безопасность за счёт централизованного контроля доступа. Реализована возможность создания защищённых туннелей между клиентом и виртуальным рабочим местом с автоматическим переключением между серверами при обрыве связи, что обеспечивает стабильность подключений в нестабильных сетевых условиях.

Усовершенствованные инструменты развёртывания

Версия 3.1 предлагает ряд улучшений в области развёртывания и обслуживания системы. Инсталлятор «Всё в одном» позволяет выполнить упрощённую установку бэкенда вместе с базой данных, сокращая время развёртывания и снижая сложность первоначальной настройки.

Расширена система поиска и фильтрации записей в списках устройств доступа, групп устройств доступа, рабочих столов и терминальных серверов. Новые возможности поиска позволяют администраторам находить нужные объекты в больших инфраструктурах. Реализован механизм пересборки виртуальных машин пула после изменения шаблонов с поддержкой как отложенной, так и принудительной пересборки всех или выбранных виртуальных машин.

При добавлении и редактировании виртуализаций система теперь автоматически проверяет корректность указанных параметров подключения, предотвращая ошибки конфигурации. Если подключение невозможно, администратор получает сообщение об ошибке с информацией о проблеме.

Если пользователю доступен только один пул, подключение к нему теперь происходит автоматически после аутентификации в приложении «Клиент», что упрощает процесс подключения для конечных пользователей.

Гибкое групповое управление и администрирование

В Basis Workplace 3.1 добавлена поддержка формирования доменных и локальных групп административных пользователей, что позволяет делегировать права управления различными аспектами инфраструктуры разным командам. Администраторы могут предоставлять необходимые полномочия группам вместо отдельных пользователей, упрощая управление правами доступа в крупных организациях.

Добавлена возможность управления сервисами Basis Workplace через веб-интерфейс, включая службу опроса агентов, службу туннелирования, менеджер виртуальных машин, сборщик логов и службу авторизации. Это даёт администраторам контроль над компонентами системы без необходимости работы с командной строкой.

«Переход на новую архитектуру платформы, который мы осуществили вместе с переходом на версии 3.х, заложил фундамент для реализации в Basis Workplace целого ряда возможностей. В релизе 3.1 уже появились некоторые из них, в частности, сессионные суперпулы, открывающие новые гибкие сценарии использования нашей платформы. В частности, с их помощью организации любого масштаба, в том числе федерального, могут более эффективно управлять распределёнными ресурсами виртуализации, работающими на различных платформах. А реализованные в новой версии инструменты авторизации и работы с пользователями помогут сделать процесс управления безопасным. Мы продолжим и дальше развивать наш флагманский продукт Basis Workplace как передовое решение на российском рынке VDI», — отметил Дмитрий Сорокин, технический директор компании «Базис».

