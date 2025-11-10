Россияне оплатят поддержку отечественной электроники — в 2026 году к цене техники добавится технологический сбор

В правительстве определились с реализацией механизма так называемого технологического сбора, предназначенного для защиты отечественной технологической индустрии, пишут «Ведомости». По данным источников издания, Минпромторг разработал соответствующие поправки в закон о промышленной политике, а Минфин 6 ноября внёс проект документа на рассмотрение правительства.

По словам источников, технологический сбор будет начисляться только на те товарные категории, где доля отечественных производителей невысока. Перечень видов продукции будет утверждаться правительством поэтапно с последующим расширением в течение нескольких лет. На первом этапе сбор будет взиматься только с готовой продукции. Полученные средства направят на финансовое обеспечение мер в сфере развития радиоэлектроники и микроэлектроники.

По задумке чиновников, плательщиками технологического сбора станут как импортёры, так и внутренние производители — вне зависимости от степени локализации. Для последних предусмотрят отраслевые меры поддержки при соблюдении определённых критериев, в том числе локализации. Однако фактически новый сбор оплатят потребители, поскольку поставщики, скорее всего, просто включат его в стоимость товаров.

Ставка технологического сбора будет определяться для каждой единицы продукции и зависеть, в том числе, от её стоимости. При этом её максимальное значение не превысит 5000 руб. «Усреднённая ставка была сформирована таким образом, чтобы не оказать существенную нагрузку на производителей и импортёров продукции», — сообщил один из источников.

Предполагается, что сбор введут с 1 сентября 2026 года, что даст бизнесу время на подготовку.

Администратором технологического сбора станет Минпромторг, в обязанности которого войдёт разработка необходимой нормативной базы. Правительство также определится с назначением оператора сбора, который должен иметь опыт взаимодействия с государственными системами и соответствующую технологическую оснащённость. Источник уточнил, что оператором не станет Центр развития перспективных технологий, занимающийся маркировкой продукции в России.

О предстоящем введении промышленного сбора в отдельных особо важных отраслях сообщил в июле во время правительственного часа в Совете Федерации министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Он уточнил, что полученные средства планируется направлять в специальные фонды, которые будут нацелены на поддержку этих же отраслей — в частности, радиоэлектронной промышленности и микроэлектроники.

Директор дивизиона стратегических программ Yadro Александр Понькин назвал промышленный сбор ожидаемым рынком инструментом, который наряду с другими мерами правительства будет способствовать запуску серийного производства высокотехнологичной, конкурентоспособной продукции в России. По его словам, это позволит улучшить внутренний инвестиционный климат в отечественной отрасли радиоэлектроники.

Научный сотрудник Центра экономико-правовой экспертизы экономического факультета МГУ им. Ломоносова Татьяна Басова отметила, что в условиях санкций и нестабильности поставок из-за рубежа важнейшей продукции необходимо выстроить импортонезависимую систему производства компонентной базы в сфере радиоэлектроники. Эти компоненты используются не только в смартфонах и ПК, но и в таких значимых сегментах, как медицинское оборудование, системы безопасности, бытовая техника, системы сотовой связи и прочее, подчеркнула она.