Россияне оплатят поддержку отечественной электроники — в 2026 году к цене техники добавится технологический сбор

В правительстве определились с реализацией механизма так называемого технологического сбора, предназначенного для защиты отечественной технологической индустрии, пишут «Ведомости». По данным источников издания, Минпромторг разработал соответствующие поправки в закон о промышленной политике, а Минфин 6 ноября внёс проект документа на рассмотрение правительства.

Источник изображения: cestsibon/unsplash.com

По словам источников, технологический сбор будет начисляться только на те товарные категории, где доля отечественных производителей невысока. Перечень видов продукции будет утверждаться правительством поэтапно с последующим расширением в течение нескольких лет. На первом этапе сбор будет взиматься только с готовой продукции. Полученные средства направят на финансовое обеспечение мер в сфере развития радиоэлектроники и микроэлектроники.

По задумке чиновников, плательщиками технологического сбора станут как импортёры, так и внутренние производители — вне зависимости от степени локализации. Для последних предусмотрят отраслевые меры поддержки при соблюдении определённых критериев, в том числе локализации. Однако фактически новый сбор оплатят потребители, поскольку поставщики, скорее всего, просто включат его в стоимость товаров.

Ставка технологического сбора будет определяться для каждой единицы продукции и зависеть, в том числе, от её стоимости. При этом её максимальное значение не превысит 5000 руб. «Усреднённая ставка была сформирована таким образом, чтобы не оказать существенную нагрузку на производителей и импортёров продукции», — сообщил один из источников.

Предполагается, что сбор введут с 1 сентября 2026 года, что даст бизнесу время на подготовку.

Администратором технологического сбора станет Минпромторг, в обязанности которого войдёт разработка необходимой нормативной базы. Правительство также определится с назначением оператора сбора, который должен иметь опыт взаимодействия с государственными системами и соответствующую технологическую оснащённость. Источник уточнил, что оператором не станет Центр развития перспективных технологий, занимающийся маркировкой продукции в России.

О предстоящем введении промышленного сбора в отдельных особо важных отраслях сообщил в июле во время правительственного часа в Совете Федерации министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Он уточнил, что полученные средства планируется направлять в специальные фонды, которые будут нацелены на поддержку этих же отраслей — в частности, радиоэлектронной промышленности и микроэлектроники.

Директор дивизиона стратегических программ Yadro Александр Понькин назвал промышленный сбор ожидаемым рынком инструментом, который наряду с другими мерами правительства будет способствовать запуску серийного производства высокотехнологичной, конкурентоспособной продукции в России. По его словам, это позволит улучшить внутренний инвестиционный климат в отечественной отрасли радиоэлектроники.

Научный сотрудник Центра экономико-правовой экспертизы экономического факультета МГУ им. Ломоносова Татьяна Басова отметила, что в условиях санкций и нестабильности поставок из-за рубежа важнейшей продукции необходимо выстроить импортонезависимую систему производства компонентной базы в сфере радиоэлектроники. Эти компоненты используются не только в смартфонах и ПК, но и в таких значимых сегментах, как медицинское оборудование, системы безопасности, бытовая техника, системы сотовой связи и прочее, подчеркнула она.

радиоэлектроника, микроэлектроника, поддержка, сбор, россия
