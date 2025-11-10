Сегодня 10 ноября 2025
Официально: россиянам начали на сутки от...
Официально: россиянам начали на сутки отключать мобильный интернет по возвращении из-за границы

Россияне начали получать от сотовых операторов SMS с уведомлениями о том, что по прибытии из-за границы доступ к мобильному интернету и SMS будет ограничен на 24 часа. Также новые меры подтвердили в Минцифры РФ. Вместе с тем операторы рассказали об исключениях, а также о том, как можно будет избавиться от ограничений так называемого «периода охлаждения».

«Здравствуйте. Информируем вас, что после возвращения из-за границы доступ к мобильному интернету будет ограничен на 24 часа. Для снятия ограничения по возвращении вам поступит смс от оператора для прохождения авторизации. При этом вам также остаются доступны звонки и ряд важных сервисов из списка», — говорится в сообщении от «МегаФона».

В министерстве подтвердили, что в тестовом режиме новый механизм ограничений SMS и мобильного интернета начал действовать 10 ноября. Также ведомство отметило, что «период охлаждения» будет включаться для россиян в двух случаях: если сим-карта неактивна в течение 72 часов, а также при возвращении из международного роуминга.

«Нововведения направлены на обеспечение безопасности граждан России», — отметили в Минцифры России.

Под «важными сервисами» оператор подразумевает службы из «белого списка», которые остаются доступными при массовых отключениях мобильного интернета в России. Это сайты и приложения банков, сервисы VK и «Яндекса» — заказать такси из аэропорта получится даже с «охлаждающейся» SIM-картой, — а также другие службы.

Пользователи смогут сократить «период охлаждения», для чего им будет предложено пройти проверку капчей — то есть подтвердить, что пользователь человек, а не бот. Ссылку на капчу оператор связи пришлёт вскоре после подключения к отечественной сотовой сети. После проверки доступ к интернету и SMS будет восстановлен. Также предусмотрена возможность позвонить в колл-центр и снять ограничения, пройдя идентификацию по телефону.

О планах по введению «периода охлаждения» для побывавших в международном роуминге SIM-карт, в течение которого не будут работать SMS и мобильный интернет, стало известно на прошлой неделе. Тогда же сообщалось, что аналогичные меры коснутся SIM-карт, которые не были активны более 72 часов. То есть ограничительные меры затронут в первую очередь россиян, возвращающихся из отпусков и заграничных командировок, а также любителей активного отдыха на природе вдали от цивилизации. Сейчас мера по «охлаждению» действует для иностранных SIM-карт.

Теги: россия, мобильный интернет, сотовая связь, блокировка
