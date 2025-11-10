Рухнувшие продажи вынудили Tesla запустить краткосрочную аренду своих электромобилей

Крупнейший производитель электромобилей Tesla изо всех сил пытается смягчить резкое падение продаж в США, связанное с истечением срока действия федеральных налоговых льгот на электромобили. Компания начала предлагать свои автомобили в краткосрочную аренду на срок от трёх до семи дней по цене от $60, в зависимости от модели.

В настоящее время аренда доступна в двух магазинах Tesla в Сан-Диего и Коста-Месе, штат Калифорния, до конца года география этого предложения должна быть существенно расширена. Электромобили можно арендовать на срок от трёх до семи дней, стоимость начинается от $60 в сутки, в зависимости от модели Tesla.

Чтобы сделать предложение ещё более привлекательным, Tesla позволяет клиентам заряжать свои автомобили на станциях Supercharger и бесплатно пользоваться системой полного автономного вождения под присмотром, а также предоставляет кредит в $250 арендаторам, которые решат приобрести Tesla.

В автопарках сторонних сервисов проката, таких как Hertz, уже есть автомобили Tesla, но новая программа Tesla позволяет арендовать электромобили напрямую у компании. Запуск программы совпал с ожидаемым снижением спроса на электромобили в США после окончания действия федеральной налоговой льготы для покупателей электромобилей в размере $7500.