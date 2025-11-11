Apple решила отложить следующую версию iPhone Air на неопределённый срок из-за слабых продаж текущей

Apple не выпустит следующую версию iPhone Air осенью 2026 года, как планировалось ранее. Виной тому низкие продажи, сообщает Reuters со ссылкой на отчёт The Information. Последние в свою очередь ссылаются на источники, знакомые с ситуацией.

Компания выпустила iPhone Air в 2025 году как более тонкую и лёгкую альтернативу флагманскому iPhone. Однако модель с утончённым дизайном имеет ряд недостатков — меньшее время автономной работы, отсутствие камеры-телеобъектива с 8-кратным оптическим зумом, только один динамик вместо двух, более медленный порт USB-C для проводной передачи данных, немного меньшую максимальную скорость зарядки USB-C и MagSafe, а также чуть менее производительный 5-ядерный графический процессор вместо 6-ядерного в составе iPhone 17 Pro. В итоге устройство оказалось маркетинговым успехом для компании, но по объёмам продаж полностью разочаровало.

Аналитики отмечают, что спрос на iPhone Air оказался ниже первоначальных ожиданий. В октябре компания заявила, что iPhone Air будет доступен для предзаказа в Китае после того, как регулирующие органы страны одобрили использование eSIM. Смартфон продаётся в Китае без физического лотка для SIM-карт и поддерживает только eSIM.

Ранее сообщалось, что в России iPhone Air оказался практически никому не нужен. За весь сентябрь доля заказов на эту модель составила менее 4 %, хотя в целом спрос на устройства семейства iPhone 17 оказался высоким. Непопулярность Apple iPhone Air на российском рынке объясняется его высокой ценой при скромных технических характеристиках.