Apple iPhone Air оказался успехом с точки зрения маркетинга, но не по объёму продаж

В этом году компания Apple решилась на выпуск сверхтонкого смартфона iPhone Air, который заменил собой iPhone Plus в линейке текущего года, но шумиха вокруг новинки не вылилась в рост продаж. Популярность iPhone Air стремительно падает, Apple даже может в разы сократить объёмы его выпуска.

Издание The Wall Street Journal приводит пример одного из сотрудников Apple, проживающего в окрестностях штаб-квартиры компании в калифорнийском Купертино. Вдохновившись сверхтонким дизайном iPhone Air, он приобрёл этот смартфон в первый день продаж, но в течение месяца был вынужден вернуть его. В числе претензий к новинке несостоявшийся владелец упоминал слабую камеру и наличие единственного динамика, которое снижало комфорт общения по громкой связи и прослушивание музыки. При этом смартфон в целом не демонстрировал впечатляющего быстродействия, а компромиссов ради тонкого корпуса набралось столько, что в качестве основного мобильного устройства он не годился.

В первые недели продаж всего семейства iPhone 17 модель Air, по данным одного из опросов, лишь один из десяти покупателей отдавал предпочтение ей. Помимо качества звука и камеры, у покупателей находились претензии к ёмкости батареи устройства и высокой стоимости. Если некоторые модели семейства приходилось ждать по три недели при заказе на фирменном сайте Apple в США, то iPhone Air с самого начала и по сей день был доступен к получению сразу.

По данным осведомлённых источников, Apple вскоре после начала продаж iPhone Air предприняла шаги по сокращению объёмов производства этой модели. Известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) вообще считает, что к началу следующего года объёмы выпуска iPhone Air будут сокращены на 80 %. Представители IDC предпочитают считать iPhone Air маркетинговым успехом, который не был подкреплён фактическими объёмами продаж. Многие эксперты считают iPhone Air своего рода «пробой пера» на этапе подготовки к выпуску первого складного iPhone, который выйдет в следующем году и должен будет получить сверхтонкий складывающийся пополам корпус с гибким дисплеем.

В любом случае, iPhone Air создал вокруг смартфонов Apple шумиху, которой не наблюдалось несколько лет. По сути, в последний раз подобный резонанс с точки зрения изменений в дизайне произвёл представленный в 2017 году iPhone X. Нишевые модели смартфонов Apple, как показывает практика, особым рыночным успехом в долгосрочной перспективе не пользуются. При этом всё семейство iPhone 17 в целом оказалось популярнее предшественников. По данным CIRP, среди покупателей любых iPhone в США в сентябре этого года 29 % отдавали предпочтение именно новым моделям. В прошлом году этот показатель достигал только 20 %, и это говорит о популярности нового семейства, но оно достигается преимущественно за счёт моделей Pro и Max.

Высокая цена iPhone Air на фоне базового iPhone 17 тоже создаёт ему проблемы с реализацией. Последний может похвастать наличием более ёмкой батареи, двух динамиков и более совершенной камеры, при этом он стоит на $200 меньше. В Китае разница в цене между двумя моделями вообще достигает $280, а ещё iPhone Air не может претендовать на участие в программе правительственных субсидий в КНР, которая делает базовый iPhone 17 ещё более доступным.