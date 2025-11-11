Сегодня 11 ноября 2025
«Википедия» призвала ИИ-компании прекратить сбор данных и использовать платный API

Фонд «Викимедиа» (Wikimedia Foundation), управляющий онлайн-энциклопедией Wikipedia, призвал разработчиков искусственного интеллекта (ИИ) прекратить несанкционированное сканирование сайта и начать использовать его коммерческий API — платформу Wikimedia Enterprise. В блоге организации, опубликованном в понедельник, подчёркивается, что это снизит нагрузку на серверы и обеспечит финансовую поддержку некоммерческой миссии проекта.

Источник изображения: AI

Особое внимание в заявлении уделено росту трафика от ботов, маскирующихся под реальных пользователей, сообщает TechCrunch. После обновления систем обнаружения автоматизированных запросов фонд выявил аномальный всплеск активности в мае и июне текущего года. Анализ показал, что значительная часть этого трафика исходила от ботов, связанных с разработкой генеративного искусственного интеллекта, которые намеренно пытались обойти механизмы защиты. В тот же период количество просмотров страниц реальными пользователями сократилось на 8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фонд подчёркивает, что использование контента Wikipedia в обучающих наборах данных для ИИ не запрещено, однако подобная практика должна сопровождаться обязательной атрибуцией, то есть чётким указанием источника. По мнению организации, прозрачность происхождения информации критически важна для доверия пользователей к цифровым платформам: «Если посетители перестанут переходить на Wikipedia напрямую, это может привести к снижению числа новых волонтёров, что в долгосрочной перспективе поставит под угрозу само существование энциклопедии».

Ранее в этом году «Викимедиа» также представила собственную стратегию применения ИИ, ориентированную исключительно на поддержку редакторского сообщества. В частности, ИИ-инструменты планируется использовать для автоматизации рутинных задач, например, перевода статей на другие языки и улучшения качества оформления. При этом подчёркивается, что технологии не предназначены для замены человеческого вклада, а должны выступать вспомогательным ресурсом.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
