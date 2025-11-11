ЕС готовит полный запрет оборудования Huawei и ZTE в сетях связи

В 2019 году власти США начали подавлять растущее влияние китайской Huawei Technologies в том числе и путём запрета на использование телекоммуникационного оборудования этой марки в национальной инфраструктуре. Власти Евросоюза тогда ограничились соответствующими рекомендациями, но теперь вновь взялись за старую идею, стремясь внедрить запрет для стран блока на указанное оборудование.

По крайней мере, такую инициативу продвигает заместитель председателя Еврокомиссии Хенна Вирккунен (Henna Virkkunen), как сообщает агентство Bloomberg. Уже ведутся консультации на эту тему, и в случае положительного решения рекомендации 2020 года превратятся для стран Евросоюза в законодательные требования. Удалить оборудование китайских компаний Huawei и ZTE из национальной телекоммуникационной инфраструктуры предлагается под предлогом заботы об информационной безопасности. Те члены Евросоюза, которые не последуют новому требованию, могут быть наказаны штрафами.

Запрет будет распространяться и на инфраструктуру фиксированных сетей связи, а не только мобильные. На страны, которые не являются членами Евросоюза, власти блока собираются воздействовать через манипулирование грантами, ранее им предоставляемыми для реализации разного рода проектов и закупки телекоммуникационного оборудования. Тратить средства региональных фондов на покупку оборудования Huawei будет запрещено.

В Европе в целом подход к использованию этого оборудования разнится от страны к стране. В Швеции и Великобритании, например, применение китайского оборудования в сетях связи было запрещено ещё несколько лет назад, а вот Испания и Греция не видят в этом ничего предосудительного. Операторы связи в большинстве своём против подобных мер, называя оборудование Huawei не только более дешёвым, но и более совершенным по сравнению с западными аналогами. Авторы новой инициативы считают, что наличие оборудования китайских поставщиков в инфраструктуре отдельных стран Евросоюза ставит под угрозу безопасность всего блока в целом. Китайские власти пытались отстаивать интересы Huawei и ZTE, поэтому шаги европейских стран по избавлению от этого оборудования натыкались на ответные меры Китая, что в сочетании с высокими затратами на перевооружение сетей останавливало многие государства ЕС. В самом Китае оборудование западного производства тоже вытесняется из национальных сетей связи по инициативе правительства.