ЕС готовит полный запрет оборудования Huawei и ZTE в сетях связи

В 2019 году власти США начали подавлять растущее влияние китайской Huawei Technologies в том числе и путём запрета на использование телекоммуникационного оборудования этой марки в национальной инфраструктуре. Власти Евросоюза тогда ограничились соответствующими рекомендациями, но теперь вновь взялись за старую идею, стремясь внедрить запрет для стран блока на указанное оборудование.

Источник изображения: Huawei Technologies

По крайней мере, такую инициативу продвигает заместитель председателя Еврокомиссии Хенна Вирккунен (Henna Virkkunen), как сообщает агентство Bloomberg. Уже ведутся консультации на эту тему, и в случае положительного решения рекомендации 2020 года превратятся для стран Евросоюза в законодательные требования. Удалить оборудование китайских компаний Huawei и ZTE из национальной телекоммуникационной инфраструктуры предлагается под предлогом заботы об информационной безопасности. Те члены Евросоюза, которые не последуют новому требованию, могут быть наказаны штрафами.

Запрет будет распространяться и на инфраструктуру фиксированных сетей связи, а не только мобильные. На страны, которые не являются членами Евросоюза, власти блока собираются воздействовать через манипулирование грантами, ранее им предоставляемыми для реализации разного рода проектов и закупки телекоммуникационного оборудования. Тратить средства региональных фондов на покупку оборудования Huawei будет запрещено.

В Европе в целом подход к использованию этого оборудования разнится от страны к стране. В Швеции и Великобритании, например, применение китайского оборудования в сетях связи было запрещено ещё несколько лет назад, а вот Испания и Греция не видят в этом ничего предосудительного. Операторы связи в большинстве своём против подобных мер, называя оборудование Huawei не только более дешёвым, но и более совершенным по сравнению с западными аналогами. Авторы новой инициативы считают, что наличие оборудования китайских поставщиков в инфраструктуре отдельных стран Евросоюза ставит под угрозу безопасность всего блока в целом. Китайские власти пытались отстаивать интересы Huawei и ZTE, поэтому шаги европейских стран по избавлению от этого оборудования натыкались на ответные меры Китая, что в сочетании с высокими затратами на перевооружение сетей останавливало многие государства ЕС. В самом Китае оборудование западного производства тоже вытесняется из национальных сетей связи по инициативе правительства.

Источник:

huawei, zte, евросоюз, санкции, сети и коммуникации
