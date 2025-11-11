Сегодня 11 ноября 2025
Google объявила охоту на приложения, «пожирающие» батареи смартфонов

Компания Google объявила о новой политике магазина приложений «Play Маркет», в рамках которой будут выявляться программные продукты, вызывающие неоправданно высокий расход заряда аккумулятора мобильного устройства. Новая политика будет введена в действие с 1 марта 2026 года, пишет Android Authority.

Источник изображения: androidauthority.com

Источник изображения: androidauthority.com

В рамках новой политики Google ужесточает требования для разработчиков, ПО которых теперь будет проверяться на предмет использования функции Wake Locks. Она блокирует переход устройства в спящий режим, позволяя оставаться в активном состоянии даже при выключенном экране. Wake Locks полезна для таких задач, как воспроизведение музыки или загрузка файлов, но также являются одним из главных виновников быстрого разряда батареи.

Если будет обнаружено, что приложение чрезмерно использует Wake Locks, то есть не даёт телефону долго находиться в режиме ожидания без уважительной причины, Google может наложить на него штрафные санкции в «Play Маркете». В частности, его уберут из перечня рекомендаций, а также добавят метку списке приложений, информирующую пользователей о высокой фоновой активности, ведущей повышенному разряду батареи.

Новая политика основана на существующих основных технических показателях качества Google, которые уже отслеживают сбои приложений и зависание. Теперь в этом списке будет указана эффективность батареи как ключевой фактор качества.

Google разработала совместно с Samsung новый показатель расхода батареи. Приложение будет помечаться как чрезмерно расходующее заряд батареи, если оно удерживает мобильное устройство в активном состоянии более двух часов в течение суток без веских причин.

На носимых устройствах уже отмечается чрезмерное использование батареи, когда приложение расходует более 4,44 % заряда заряда часов всего ха час времени во время активных сеансов.

Приложения с превышением указанных пороговых значений могут стать недоступными в Play Store или получить сопроводительную метку о неэффективном использовании заряда батареи.

С момента запуска в апреле бета-версии алгоритма для проверки «прожорливости» приложений Google использовала отзывы разработчиков, чтобы сделать его «ещё более точным и репрезентативным», сообщает 9to5google.com.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: google, приложения, заряд, батарея, android
