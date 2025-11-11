Сегодня 11 ноября 2025
Новости Software
Новости Software

Запуск Arc Raiders стал лучшим в истории Nexon — 4 миллиона проданных копий менее чем за две недели

Южнокорейский издатель и разработчик Nexon в пресс-релизе отчитался о первых успехах эвакуационного шутера Arc Raiders от принадлежащей ему шведской студии Embark (The Finals).

Источник изображений: Embark Studios

Напомним, Arc Raiders стартовала 30 октября и на прошлой неделе возглавила чарт продаж Steam среди платных игр (и продолжает удерживать лидерство до сих пор), а 9 ноября достигла на площадке пикового онлайна в размере 462 тыс. человек.

Как сообщили в Nexon, суммарный по всем целевым платформам пиковый онлайн Arc Raiders на прошедших выходных превысил 700 тыс. игроков. По словам разработчиков, ажиотаж вокруг проекта превзошёл даже самые смелые их ожидания.

Что касается продаж, то за первые 12 дней с официального релиза Arc Raiders купили более 4 млн потребителей. Гендиректор Nexon Чонхун Ли (Junghun Lee) отметил, что запуск игры стал лучшим в истории компании.

«Страсть, которую сообщество игроков продолжает демонстрировать к нашей игре, вдохновляет и наверняка разгорится ещё сильнее со стартующим в этом месяце контентным планом на новые карты, машины Arc, оружие и квесты», — считает Ли.

События Arc Raiders разворачиваются на Земле сурового будущего, которую атаковали механические захватчики. Игрокам в роли рейдеров предстоит совершать вылазки на поверхность, сражаться с машинами и другими выжившими.

Arc Raiders вышла на PC (3220 рублей в Steam и EGS), PS5, Xbox Series X и S. Критики оценили игру на 89 % (OpenCritic). В сервисе Valve у проекта аналогичный рейтинг (более 67 тыс. «очень положительных» отзывов).

Источник:

arc raiders, embark studios, nexon, шутер, продажи игр
