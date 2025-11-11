Главный конкурент намерен обогнать OpenAI в ключевой гонке — за выход на прибыльность

Финансовое положение двух крупнейших стартапов Кремниевой долины в области искусственного интеллекта иллюстрирует, что их стратегии расходятся. Anthropic намеревается выйти на прибыльность быстрее, чем OpenAI.

Anthropic, которая быстрее наращивает число бизнес-пользователей благодаря способностям чат-бота Claude в программировании и других областях, рассчитывает стать прибыльной в 2028 году, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на изученные журналистами издания документы. На следующие три года компания повысила прогноз темпов роста на 13 п.п. — до 28 %; если в этом году её выручка составит около $5 млрд, то в 2028 году этот показатель вырастет до $70 млрд, узнал ресурс The Information.

OpenAI тем временем прогнозирует, что в этом году её операционные убытки вырастут до $74 или около трёх четвертей от выручки, и виной тому — рост расходов на вычислительные мощности. Компания намеревается выйти на прибыльность в 2030 году, но ей придётся потратить в 14 раз больше средств, чем Anthropic. Последняя же рассчитывает, что стимулом её роста станет спрос на её модели со стороны бизнес-клиентов. По итогам 2025 года выручка Anthropic от платного доступа к API, по её собственным прогнозам, примерно вдвое превысит доходы OpenAI по тому же направлению.