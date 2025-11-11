Обязательная маркировка не избавила россиян от спам-звонков, но их стало меньше

После вступления в силу требования об обязательной маркировке телефонных звонков и СМС-сообщений для компаний и ИП согласно п. 9.1 ст. 46 Закона «О связи», количество спам-звонков в России сократилось на 25–30 %, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные операторов связи.

В «Билайне» сообщили, что за сентябрь – октябрь число спам-звонков абонентам снизилось на 29 % по сравнению со средним показателем летних месяцев. В Т2 отметили снижение количества спам-звонков на 25 %. В «Мегафоне» подтвердили тенденцию к сокращению количества массовых обзвонов после введения маркировки, но подробности не раскрыли.

Представитель «Билайна» утверждает, что маркировка повышает качество коммуникаций — уровень дозвона в компаниях, использующих услугу маркировки звонков, вырос до 60 %.

Компании стали подключать услугу маркировки на коммерческой основе после промопериода, с 1 октября. В основном это представители сферы ретейла, микрофинансовые организации и маркетинговые агентства, сообщили в Т2, отметив, что при полной отладке механизма объём спам-звонков может сократиться на 30–40 % от прежнего уровня.

«Уже сейчас можно сказать, что количество спам-звонков снижается», — подтвердил «Ведомостям» представитель Минцифры, добавив, что операторы связи продолжают донастраивать системы и работают над подписанием «необходимых договоров».

Однако отраслевые эксперты говорят об ограниченности положительного эффекта. Маркировка предложена в качестве инструмента защиты от мошенников, но на практике не решила задачу, сообщил президент Ассоциации малых операторов связи регионов Дмитрий Галушко. По его словам, более 90 % спам- и мошеннических вызовов идёт с мобильных номеров. «Мошеннические звонки продолжаются, статистика МВД и ЦБ говорит о росте их числа и сумм ущерба. Это значит, что механизм защиты не работает», — отметил эксперт.

Галушко также утверждает, что «подключение маркировки нередко снижает процент дозвона», что говорит о падении эффективности коммуникаций. В нынешнем виде механизм выгоден не потребителям, а операторам, которые взимают до 50 коп. за попытку вызова — по 25 коп. за маркировку и за массовый автоматический вызов (МАВ), говорит эксперт.

По словам источника «Ведомостей», «технически маркировка несовершенна», так как около 40 % вызовов доходят до абонента без неё. К тому же, в законодательстве нет чёткого определения массовых вызовов, поэтому туда автоматически попадают все компании с большой клиентской базой, например, ресурсоснабжающие организации (энергосбыты, водоканалы).

Исполнительный директор Объединенной телекоммуникационной корпорации Ярослав Дубовиков сообщил, что маркировка практически не работает на номерах фиксированной связи: «Постановление [правительства] № 1300 написано так, что выполнить его ни один фиксированный оператор не может: мобильные операторы блокируют передачу информации о вызывающих абонентах».

Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков полагает, что задуманный как механизм борьбы с мошенниками и спамерами инструмент маркировки превратился в «выгодную для операторов систему с поминутной оплатой». «Считаю, что всё-таки дополнительно требуется какая-то дальнейшая работа, чтобы это превратилось в реально действующий инструмент», — заявил эксперт.