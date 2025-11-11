За пять лет Sony продала больше PlayStation 5, чем Microsoft — всех Xbox за всё время

Компания Sony представила свежий квартальный отчёт за период с июля по сентябрь, и помимо прочего раскрыла свежие данные об объёмах продаж консолей PlayStation 5. Только за отчётные три месяца японский производитель реализовал без малого 4 млн PS5, а общие объёмы продаж игровой приставки достигли 84,2 млн единиц. Таким образом, PS5 вошла в десятку самых продаваемых консолей всех времён.

PlayStation 5 обошла Game Boy Advance и заняла девятое место в десятке самых продаваемых в истории. Кроме того, приставка последнего поколения от Sony разошлась тиражами больше, чем все когда-либо выпущенные приставки Microsoft Xbox. Самой успешной консолью Microsoft была Xbox 360 — её продажи остановились на отметке 50 млн единиц, и едва ли актуальные Xbox Series X|S когда-нибудь достигнут этого показателя. Прямым конкурентом Xbox 360 была PS3 — ей PS5 пока уступает, но за ближайший квартал она преодолеет и этот разрыв. Сейчас он составляет 3,2 млн единиц, и если учесть, что за минувшие три месяца объёмы продаж PS5 достигли почти 4 млн штук, а впереди сезон праздников, исход сражения на начало 2026 года представляется предрешённым.

Победа над Game Boy Advance впечатляет, но недооценивать Nintendo как грозного соперника нельзя. PS3 сняли с продаж по достижении 87,4 млн реализованных единиц — выше неё начинается семёрка лидеров с показателям продаж более 100 млн, и PS3 единственная из ассортимента Sony не вошла в этот элитный клуб. Учитывая, что общий тираж остающейся актуальной PS4 уже достиг 117,2 млн, её преемница имеет все шансы преодолеть барьер в 100 млн единиц. На минувшей неделе Nintendo доложила о продажах 154,1 млн Switch первого поколения. А лидером рейтинга остаётся PS2; причём когда Switch стала подбираться к первому месту, Sony внезапно повысила официальную статистику продаж PS2 со 155 млн до 160 млн.