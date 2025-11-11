Сегодня 11 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Из Tesla сбежали руководители, отвечавши...
реклама
Новости Hardware

Из Tesla сбежали руководители, отвечавшие за Cybertruck и Model Y

Руководители программ Tesla Cybertruck и Model Y, объявили об уходе из компании. Сам производитель сейчас радикально меняет стратегию переориентируя бизнес с выпуска электромобилей на искусственный интеллект, робототехнику и технологии автопилота.

Источник изображения: tesla.com

Источник изображения: tesla.com

О своём уходе в соцсети объявил Сиддхант Авасти (Siddhant Awasthi), который проработал в Tesla восемь лет и в последнее время возглавлял программы Cybertruck и Model 3. «Сложно уместить восемь лет в несколько слов, но каким захватывающим было это путешествие: нарастить производство Model 3, работа над гигафабрикой в Шанхае, разработка новой электроники и беспроводной архитектуры, а также создание неповторимого Cybertruck — и всё до 30 лет. Это решение далось нелегко, особенно если учесть маячащий на горизонте впечатляющий рост», — признался он.

Проработав восемь лет в Tesla решил уйти из компании и руководитель программы Model Y Эммануэль Ламаккья (Emmanuel Lamacchia). Это один из самых популярных электромобилей Tesla — только за прошлый год по всему миру компания продала более миллиона этих машин. «Крупнейшим событием стал запуск полностью обновлённой Model Y: всего за две недели [пришлось] переоборудовать все четыре завода на трёх континентах. В автоиндустрии такого ещё не было никогда», — заявил Эммануэль Ламаккья.

В прошлом году из Tesla ушёл вице-президент по силовым агрегатам и проектированию энергетического оборудования Дрю Баглино (Drew Baglino), который учредил стартап в области энергетики; в июне 2025 года компанию покинул Омид Афшар (Omead Afshar), близкой советник Илона Маска (Elon Musk), ранее курировавший продажи и производство по Северной Америке и Европе; в июле пост оставил проработавший в Tesla 15 лет Трой Джонс (Troy Jones), вице-президент по продажам в Северной Америке.

Глава компании Илон Маск считает, что Tesla пора переходить от электромобилей к перспективным проектам, таким как роботакси и человекоподобный робот Optimus — они, уверен бизнесмен, обеспечат компании 80 % стоимости, а выпускать новую модель с рулём вообще смысла не имеет. Впрочем, и по этим направлениям не всё в компании гладко: недавно ушёл глава направления робототехники Милан Ковач (Milan Kovac); а когда был закрыт проект суперкомпьютеры Dojo, своего поста лишился его руководитель Питер Бэннон (Peter Bannon).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Рухнувшие продажи вынудили Tesla запустить краткосрочную аренду своих электромобилей
Tesla обновила внешность электрического грузовика Semi
Tesla пообещала представить «совершенно другой» летающий спорткар Roadster 1 апреля 2026 года
Главный конкурент намерен обогнать OpenAI в ключевой гонке — за выход на прибыльность
За пять лет Sony продала больше PlayStation 5, чем Microsoft — всех Xbox за всё время
Дефицит автомобильных чипов отменяется: скандальная Nexperia снова поставляет полупроводники из Китая
Теги: tesla, отставка, увольнения
tesla, отставка, увольнения
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.