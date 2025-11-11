Из Tesla сбежали руководители, отвечавшие за Cybertruck и Model Y

Руководители программ Tesla Cybertruck и Model Y, объявили об уходе из компании. Сам производитель сейчас радикально меняет стратегию переориентируя бизнес с выпуска электромобилей на искусственный интеллект, робототехнику и технологии автопилота.

О своём уходе в соцсети объявил Сиддхант Авасти (Siddhant Awasthi), который проработал в Tesla восемь лет и в последнее время возглавлял программы Cybertruck и Model 3. «Сложно уместить восемь лет в несколько слов, но каким захватывающим было это путешествие: нарастить производство Model 3, работа над гигафабрикой в Шанхае, разработка новой электроники и беспроводной архитектуры, а также создание неповторимого Cybertruck — и всё до 30 лет. Это решение далось нелегко, особенно если учесть маячащий на горизонте впечатляющий рост», — признался он.

Проработав восемь лет в Tesla решил уйти из компании и руководитель программы Model Y Эммануэль Ламаккья (Emmanuel Lamacchia). Это один из самых популярных электромобилей Tesla — только за прошлый год по всему миру компания продала более миллиона этих машин. «Крупнейшим событием стал запуск полностью обновлённой Model Y: всего за две недели [пришлось] переоборудовать все четыре завода на трёх континентах. В автоиндустрии такого ещё не было никогда», — заявил Эммануэль Ламаккья.

В прошлом году из Tesla ушёл вице-президент по силовым агрегатам и проектированию энергетического оборудования Дрю Баглино (Drew Baglino), который учредил стартап в области энергетики; в июне 2025 года компанию покинул Омид Афшар (Omead Afshar), близкой советник Илона Маска (Elon Musk), ранее курировавший продажи и производство по Северной Америке и Европе; в июле пост оставил проработавший в Tesla 15 лет Трой Джонс (Troy Jones), вице-президент по продажам в Северной Америке.

Глава компании Илон Маск считает, что Tesla пора переходить от электромобилей к перспективным проектам, таким как роботакси и человекоподобный робот Optimus — они, уверен бизнесмен, обеспечат компании 80 % стоимости, а выпускать новую модель с рулём вообще смысла не имеет. Впрочем, и по этим направлениям не всё в компании гладко: недавно ушёл глава направления робототехники Милан Ковач (Milan Kovac); а когда был закрыт проект суперкомпьютеры Dojo, своего поста лишился его руководитель Питер Бэннон (Peter Bannon).