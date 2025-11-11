Представлен первый российский человекоподобный робот с ИИ — на презентации он рухнул после пары шагов

В России представили первого антропоморфного робота с искусственным интеллектом — его назвали Aidol. Как отмечают в Новой технологической коалиции, организации, занятой разработкой таких роботов, «Айдол» способен работать полностью автономно, не подключаясь к облаку, и при этом демонстрирует богатую мимику и эмоции. Правда, во время презентации робот не смог продемонстрировать свои умения — сразу после выхода на сцену он упал.

Разработчики рассказали ТАСС, что Aidol умеет осмысленно общаться, реагировать на собеседника с помощью эмоций и точно адресовать реплики. Робот обладает сразу тремя основными навыками, присущими человеку: он может самостоятельно передвигаться на двух ногах, манипулировать предметами и поддерживать живой диалог. Разработчики видят перспективы для его применения в промышленности, логистике и сфере услуг — например, в банках, на производстве или в аэропортах.

Главная особенность Aidol, по мнению его создателей, — детализированная мимика: «лицо» робота снабжено 19 сервоприводами и гибкими тягами, позволяющими воспроизводить как минимум 12 базовых эмоций и сотни микровыражений. Также отмечается, что в системе имеется семь микрофонов для формирования трёхмерной звуковой картины и уверенного распознавания голоса даже в шумных помещениях.

Всего у Aidol есть 67 степеней свободы, из них по 14 — на каждую руку и шесть — на шею, которой управляет специальная нейросеть. Для ориентации в пространстве робот использует две стереокамеры и инерциальный модуль. Руки оснащены «кистями» с возможностью захвата, которые позволяют поднимать предметы весом до 10 кг.

Максимальная скорость передвижения составляет 6 км/ч, и даже на неровной поверхности робот сохраняет устойчивость, обещают разработчики. Правда, судя по видео с презентации, на вполне ровной сцене робот после пары шагов потерял равновесие и рухнул лицом вниз, после чего два человека унесли его со сцены.

По данным компании «Айдол», робот сейчас на 77 % состоит из компонентов, произведённых в России, а в будущем этот показатель планируют довести до 93 %. Все ключевые системы — от мимики и голосового синтеза до управления движением и речью — функционируют полностью офлайн. Без подзарядки Aidol может работать до шести часов.

Для обучения Aidol используется сочетание симуляции, собственных датасетов и самообучения. По словам разработчиков, робот способен самостоятельно накапливать новые данные, анализировать их и совершенствовать свои генеративные и физические ИИ-модели прямо в процессе работы.