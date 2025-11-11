Сегодня 11 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости российская наука и промышленность Представлен первый российский человекопо...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Представлен первый российский человекоподобный робот с ИИ — на презентации он рухнул после пары шагов

В России представили первого антропоморфного робота с искусственным интеллектом — его назвали Aidol. Как отмечают в Новой технологической коалиции, организации, занятой разработкой таких роботов, «Айдол» способен работать полностью автономно, не подключаясь к облаку, и при этом демонстрирует богатую мимику и эмоции. Правда, во время презентации робот не смог продемонстрировать свои умения — сразу после выхода на сцену он упал.

Источник изображения: «Айдол», ТАСС

Источник изображения: «Айдол», ТАСС

Разработчики рассказали ТАСС, что Aidol умеет осмысленно общаться, реагировать на собеседника с помощью эмоций и точно адресовать реплики. Робот обладает сразу тремя основными навыками, присущими человеку: он может самостоятельно передвигаться на двух ногах, манипулировать предметами и поддерживать живой диалог. Разработчики видят перспективы для его применения в промышленности, логистике и сфере услуг — например, в банках, на производстве или в аэропортах.

Главная особенность Aidol, по мнению его создателей, — детализированная мимика: «лицо» робота снабжено 19 сервоприводами и гибкими тягами, позволяющими воспроизводить как минимум 12 базовых эмоций и сотни микровыражений. Также отмечается, что в системе имеется семь микрофонов для формирования трёхмерной звуковой картины и уверенного распознавания голоса даже в шумных помещениях.

Всего у Aidol есть 67 степеней свободы, из них по 14 — на каждую руку и шесть — на шею, которой управляет специальная нейросеть. Для ориентации в пространстве робот использует две стереокамеры и инерциальный модуль. Руки оснащены «кистями» с возможностью захвата, которые позволяют поднимать предметы весом до 10 кг.

Максимальная скорость передвижения составляет 6 км/ч, и даже на неровной поверхности робот сохраняет устойчивость, обещают разработчики. Правда, судя по видео с презентации, на вполне ровной сцене робот после пары шагов потерял равновесие и рухнул лицом вниз, после чего два человека унесли его со сцены.

По данным компании «Айдол», робот сейчас на 77 % состоит из компонентов, произведённых в России, а в будущем этот показатель планируют довести до 93 %. Все ключевые системы — от мимики и голосового синтеза до управления движением и речью — функционируют полностью офлайн. Без подзарядки Aidol может работать до шести часов.

Для обучения Aidol используется сочетание симуляции, собственных датасетов и самообучения. По словам разработчиков, робот способен самостоятельно накапливать новые данные, анализировать их и совершенствовать свои генеративные и физические ИИ-модели прямо в процессе работы.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Роботы-пылесосы Roomba могут потерять большую часть функций — iRobot заявила о риске банкротства
Xpeng представила самого человекоподобного робота Iron — в мужской и женской версиях
Пример Tesla заразителен: Rivian создала компанию Mind Robotics для разработки роботов
Экзоскелет из Death Stranding 2 стал реальностью и скоро поступит в продажу — Кодзима приложил руку
Илон Маск станет триллионером — акционеры Tesla одобрили рекордный план компенсации
США срочно готовят тысячи инженеров для производства чипов — но ИИ может забрать вакансии раньше
Теги: робот, ии, россия
робот, ии, россия
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Представлен бескабельный компьютер BTF 3.0 — даже у блока питания нет проводов
«Китайская SpaceX» потеряла три спутника — твердотопливная ракета Ceres-1 чуть-чуть не дотянула до орбиты
Тодд Говард объяснил, почему система диалогов в Fallout 4 никому не понравилась, хотя на её создание ушла целая «вечность»
Sony разочаровалась в Destiny 2 и признала обесценение активов Bungie
Императорский фарфоровый завод выпустит коллекцию по мотивам Atomic Heart, включая скульптуры Близняшек
«Тут плохо всё»: ремастер ролевого экшена Sacred 2: Fallen Angel стартовал в Steam с рейтингом 34 % 16 мин.
iKS-Consulting: российский рынок облачных сервисов вырастет в 2025 году до 416,5 млрд рублей 25 мин.
Последнее дополнение к Atomic Heart отправит игроков в приключение по «совершенно новым и загадочным местам» — первые скриншоты 31 мин.
«Просто мерзость»: релиз Fallout 4: Anniversary Edition обернулся большим разочарованием для фанатов 2 ч.
AMD приобрела ИИ-стартап MK1, созданный ветеранами Neuralink 2 ч.
Музыкальное приключение Mixtape от создателей The Artful Escape не выйдет в 2025 году 3 ч.
Вышла новая версия WineHelper — программы для запуска Windows-приложений в ОС «Альт» Linux 5 ч.
Евросоюз собрался принести приватность обычных граждан в жертву ИИ 5 ч.
«Случилось невообразимое»: спустя всего пять месяцев Dune: Awakening начала уступать Conan Exiles по количеству игроков в Steam 8 ч.
Журналисты показали, как выглядит версия Diablo IV для Китая — никакой крови, черепов и скелетов 8 ч.
Представлен первый российский человекоподобный робот с ИИ — на презентации он рухнул после пары шагов 16 мин.
Пищу для астронавтов будут делать из мочи — жителям Земли от этого тоже не скрыться 2 ч.
Бывшая Yandex N.V. взлетела — выручка Nebius подскочила на 355 % после сделки с Meta 4 ч.
Экзоскелет из Death Stranding 2 стал реальностью и скоро поступит в продажу — Кодзима приложил руку 4 ч.
По телевизорам Samsung начал расселяться ИИ-помощник Bixby на базе Microsoft Copilot и Perplexity 4 ч.
Ветеран разработки Windows протестировал 25 своих ПК с 1976 года — современный быстрее как минимум в 200 000 раз 4 ч.
Быстро, но недалеко: Kyocera объявила о прорыве в беспроводной связи под водой — 5,2 Гбит/с по лазеру 4 ч.
Новая статья: Обзор медиаприставки SberBox Max: быстрый Макс 5 ч.
Apple представила авоську для iPhone — экстравагантный чехол Pocket по цене $150–230 5 ч.
Из Tesla сбежали руководители, отвечавшие за Cybertruck и Model Y 5 ч.