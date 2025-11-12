Сегодня 12 ноября 2025
Microsoft выпустила первое обновление Windows 10 после завершения поддержки

Microsoft выпустила обновление KB5068781 — первый патч безопасности для Windows 10 с момента окончания стандартной поддержки операционной системы в прошлом месяце. Свежее обновление вышло в рамках программы расширенной поддержки ОС.

Источник изображения: Microsoft

14 октября Microsoft выпустила последнее накопительное обновление Windows 10, после чего операционная система перестала получать исправления ошибок и бесплатные обновления безопасности. Обычные потребители и корпоративные клиенты могут подписаться на расширенную поддержку обновлений безопасности (ESU), которые Microsoft продолжит предоставлять в течение до трёх лет в зависимости от типа учётной записи.

Обычные пользователи могут подписаться на ESU, заплатив $30, использовать 1000 баллов Microsoft Rewards или воспользоваться службой резервного копирования Windows для синхронизации настроек Windows с учётной записью Microsoft. Жители ЕС имеют больше возможностей: они могут получить ESU бесплатно в течение года, просто войдя в Windows 10 под своей учётной записью Microsoft, или заплатить $30, чтобы продолжить использовать локальную учётную запись. Корпоративные клиенты могут подписаться на программу расширенной поддержки ESU сроком до трёх лет. Общая стоимость подписки на обновления для одного устройства в таком случае составит $427.

Из-за ошибки некоторые устройства не смогли зарегистрироваться в программе ESU. Сегодня Microsoft выпустила экстренное исправление для решения этой проблемы. Если вы используете Windows 10 Enterprise LTSC или участвуете в программе ESU, то можно установить это обновление как обычно — перейдя в «Центр обновления Windows» и вручную выполнив проверку наличия обновлений. Поскольку это обновление является обязательным, оно автоматически установится и предложит перезагрузить компьютер после завершения установки.

Источник изображения: Bleeping Computer

После установки обновления версия сборки Windows 10 ESU изменится на 19045.6575, а у Windows 10 Enterprise LTSC 2021 — на 19044.6575.

Поскольку Microsoft больше не выпускает новые функции и исправления для Windows 10, обновление KB5068781 устраняет только ошибку, которая ложно сообщала об окончании поддержки устройств с Windows 10 LTSC, хотя поддержка будет действовать до января 2027 года.

Теги: windows 10, обновление, microsoft
