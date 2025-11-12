Сегодня 12 ноября 2025
Microsoft объявила о прекращении поддержки Windows 11 Home и Pro 23H2

Microsoft сегодня напомнила клиентам, что системы под управлением редакций Windows 11 Home и Pro 23H2 перестали получать обновления безопасности. Сегодняшнее объявление последовало за тремя предыдущими предупреждениями, в которых Microsoft призывала пользователей обновить свои устройства до последней доступной версии Windows 11: первое было в августе, второе — в сентябре, а последнее — в октябре.

Источник изображения: Bleeping Computer

Источник изображения: Bleeping Computer

Компания пояснила, что редакции Windows 11 Enterprise, Education и IoT Enterprise 23H2 по-прежнему находятся на основной поддержке ещё год, до ноября 2026 года.

«Сегодня, 11 ноября 2025 года, обслуживание Windows 11 версии 23H2 (редакции Home и Pro) завершилось. Ежемесячное обновление безопасности за ноябрь 2025 года — последнее доступное обновление для этих редакций. Устройства под управлением этих редакций больше не будут получать ежемесячные обновления безопасности и предварительные обновления, содержащие защиту от последних угроз безопасности», — сообщила Microsoft во вторник в своём информативном центре Windows Message Center.

Пользователям теперь рекомендуется перейти на Windows 11 25H2 (также известную как Windows 11 2025 Update), которая стала общедоступной в сентябре 2025 года в виде пакета поддержки (eKB). Поддержка этого обновления завершится в октябре 2027 года.

Windows 11 25H2 теперь доступна для всех устройств с Windows 11, соответствующих требованиям, при условии, что в «Центре обновления Windows» включён параметр «Получать последние обновления по мере их появления».

На устройстве с Windows 10 или Windows 11, соответствующем требованиям, вы можете проверить наличие обновления, нажав «Проверить наличие обновлений» в разделе «Настройки» → «Центр обновления Windows». Если устройство готово к обновлению, вы увидите опцию «Скачать и установить Windows 11 версии 25H2».

Устройства под управлением Windows 11 Home и Pro без IT-администрирования получат обновление Windows 11 25H2 автоматически. По-прежнему сохраняется возможность отложить обновление или выбрать время перезагрузки.

Дополнительную информацию о сроках обслуживания Windows 11 можно найти на странице часто задаваемых вопросов о жизненном цикле Windows или воспользовавшись инструментом поиска по политике жизненного цикла. Microsoft также предоставляет список продуктов, поддержка которых будет прекращена или завершится в этом году.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: windows 11 23h2, операционная система, microsoft, поддержка
