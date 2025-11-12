Сегодня 12 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости процессоры AMD раскрыла первые подробности о Zen 7 ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

AMD раскрыла первые подробности о Zen 7 — представлен свежий план выпуска CPU-архитектур

Компания AMD официально представила обновлённую дорожную карту своих процессорных архитектур, добавив в неё Zen 7. На обновлённом плане Leadership CPU Core Roadmap архитектура Zen 7 представлена отдельным блоком под названиями «Будущий техпроцесс» и «Следующее поколение».

Источник изображений: AMD

Источник изображений: AMD

Единственными конкретными особенностями, указанными для Zen 7, являются новый матричный движок и расширение формата данных ИИ. Тем самым AMD подчёркивает, что будущее семейство ядер продолжит развивать поддержку ИИ-вычислений, а не только классические скалярные и векторные вычисления CPU.

На том же предоставленном AMD слайде компания перечислила предыдущие архитектуры. Zen 4 и Zen 4c привязаны к 5-нм и 4-нм техпроцессам, обладают поддержкой AVX-512 AI ISA, предлагают двухъядерные архитектурные решения и увеличенный кеш второго уровня. Zen 5 и Zen 5c, выполненные на 4-нм и 3-нм техпроцессах, обеспечивают более широкие и глубокие вычислительные возможности, полноценную поддержку 512-битных векторов ИИ и переоптимизированную иерархию кеш памяти. Ожидающиеся Zen 6 и Zen 6c перейдут на «первый в отрасли» 2-нм техпроцесс.

Компания также напомнила, что именно серверные процессоры EPYC Venice станут первым реальным продуктом на Zen 6. Архитектура будет поддерживать новый тип данных ИИ и больше конвейеров ИИ. Чипы ожидаются в 2026 году.

AMD не поделилась какими-либо дополнительными подробностями об архитектуре Zen 7, помимо тех, что представлены на слайде с дорожной картой. Нет ни маркировки техпроцесса, ни сроков выпуска продукта, ни упоминаний о количестве ядер и кеш-памяти. На данный момент официально известно только, что Zen 7 предложит новый матричный движок и расширенную обработку данных ИИ. Вся остальная информация о Zen 7 известна лишь из слухов. В частности, последние обещают для чипов Zen 7 более высокую плотность ядер и увеличенный объём кеша.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Глава AMD Лиза Су подтвердила выход 2-нм процессоров EPYC в 2026 году
Неанонсированный Ryzen 5 7500X3D появился в продаже в составе готового игрового ПК
AMD признала опасную уязвимость в процессорах Zen 5 — генератор случайных чисел RDSEED исправят прошивкой
ИИ-процессорам необходимы новые крышки — Intel уже знает, какие
OpenAI попробует свои силы в сфере услуг здравоохранения
Сборку процессоров Baikal M в России свернули из-за дефицита компонентов
Теги: amd, zen 7, архитектура, дорожная карта
amd, zen 7, архитектура, дорожная карта
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Учёные отделили память ИИ от его способности рассуждать — и вот что из этого вышло
Последнее дополнение к Atomic Heart отправит игроков в приключение по «совершенно новым и загадочным местам» — первые скриншоты
Тодд Говард объяснил, почему система диалогов в Fallout 4 никому не понравилась, хотя на её создание ушла целая «вечность»
«Просто мерзость»: релиз Fallout 4: Anniversary Edition обернулся большим разочарованием для фанатов
Представлен бескабельный компьютер BTF 3.0 — даже у блока питания нет проводов
Microsoft выпустила первое обновление Windows 10 после завершения поддержки 3 мин.
На ПК и консолях вышла сюжетная ролевая игра Rue Valley — дитя Disco Elysium и «Дня сурка» 2 ч.
Google научила «Фото» снимать очки, добавлять улыбку и менять стиль по слову пользователя 3 ч.
«Тут плохо всё»: ремастер ролевого экшена Sacred 2: Fallen Angel стартовал в Steam с рейтингом 34 % 4 ч.
iKS-Consulting: российский рынок облачных сервисов вырастет в 2025 году до 416,5 млрд рублей 4 ч.
AMD приобрела ИИ-стартап MK1, созданный ветеранами Neuralink 5 ч.
Музыкальное приключение Mixtape от создателей The Artful Escape не выйдет в 2025 году 6 ч.
Sony разочаровалась в Destiny 2 и признала обесценение активов Bungie 7 ч.
Вышла новая версия WineHelper — программы для запуска Windows-приложений в ОС «Альт» Linux 8 ч.
Евросоюз собрался принести приватность обычных граждан в жертву ИИ 8 ч.
AMD раскрыла первые подробности о Zen 7 — представлен свежий план выпуска CPU-архитектур 6 мин.
Новая статья: Обзор умных часов HUAWEI WATCH Ultimate 2: теперь по-настоящему флагман 15 мин.
Пищу для астронавтов будут делать из мочи — жителям Земли от этого тоже не скрыться 5 ч.
Бывшая Yandex N.V. взлетела — выручка Nebius подскочила на 355 % после сделки с Meta 7 ч.
Экзоскелет из Death Stranding 2 стал реальностью и скоро поступит в продажу — Кодзима приложил руку 7 ч.
По телевизорам Samsung начал расселяться ИИ-помощник Bixby на базе Microsoft Copilot и Perplexity 7 ч.
Ветеран разработки Windows протестировал 25 своих ПК с 1976 года — современный быстрее как минимум в 200 000 раз 7 ч.
Быстро, но недалеко: Kyocera объявила о прорыве в беспроводной связи под водой — 5,2 Гбит/с по лазеру 7 ч.
Новая статья: Обзор медиаприставки SberBox Max: быстрый Макс 8 ч.
Apple представила авоську для iPhone — экстравагантный чехол Pocket по цене $150–230 8 ч.