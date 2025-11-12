Компания AMD официально представила обновлённую дорожную карту своих процессорных архитектур, добавив в неё Zen 7. На обновлённом плане Leadership CPU Core Roadmap архитектура Zen 7 представлена отдельным блоком под названиями «Будущий техпроцесс» и «Следующее поколение».

Единственными конкретными особенностями, указанными для Zen 7, являются новый матричный движок и расширение формата данных ИИ. Тем самым AMD подчёркивает, что будущее семейство ядер продолжит развивать поддержку ИИ-вычислений, а не только классические скалярные и векторные вычисления CPU.

На том же предоставленном AMD слайде компания перечислила предыдущие архитектуры. Zen 4 и Zen 4c привязаны к 5-нм и 4-нм техпроцессам, обладают поддержкой AVX-512 AI ISA, предлагают двухъядерные архитектурные решения и увеличенный кеш второго уровня. Zen 5 и Zen 5c, выполненные на 4-нм и 3-нм техпроцессах, обеспечивают более широкие и глубокие вычислительные возможности, полноценную поддержку 512-битных векторов ИИ и переоптимизированную иерархию кеш памяти. Ожидающиеся Zen 6 и Zen 6c перейдут на «первый в отрасли» 2-нм техпроцесс.

Компания также напомнила, что именно серверные процессоры EPYC Venice станут первым реальным продуктом на Zen 6. Архитектура будет поддерживать новый тип данных ИИ и больше конвейеров ИИ. Чипы ожидаются в 2026 году.

AMD не поделилась какими-либо дополнительными подробностями об архитектуре Zen 7, помимо тех, что представлены на слайде с дорожной картой. Нет ни маркировки техпроцесса, ни сроков выпуска продукта, ни упоминаний о количестве ядер и кеш-памяти. На данный момент официально известно только, что Zen 7 предложит новый матричный движок и расширенную обработку данных ИИ. Вся остальная информация о Zen 7 известна лишь из слухов. В частности, последние обещают для чипов Zen 7 более высокую плотность ядер и увеличенный объём кеша.