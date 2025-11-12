Сегодня 12 ноября 2025
Обновление Windows 11 предлагает новое меню «Пуск» и устраняет проблему клонирования диспетчера задач

Microsoft выпустила ежемесячное обновление безопасности Windows 11 за ноябрь, известное как KB5068861 и сборка 26200.7121. Обновление распространяется через «Центр обновления Windows» и предлагает ряд новых функций, включая обновлённый интерфейс меню «Пуск» с расширенными возможностями настройки, изменение значка аккумулятора на панели задач и важное исправление для диспетчера задач.

Новое меню «Пуск» стало более настраиваемым. Теперь можно закреплять больше значков приложений, скрывать рекомендуемую ленту и изменять вид списка всех приложений. Теперь список находится на главной странице меню «Пуск». Кроме того, можно добавить или скрыть приложение Phone Link одним нажатием кнопки, а само меню «Пуск» теперь масштабируется в зависимости от размера экрана.

Значок аккумулятора на панели задач Windows 11 также обновлён. Он стал крупнее и меняет цвет в зависимости от состояния аккумулятора и источника питания. Впервые также можно включить индикатор процента заряда батареи на панели задач, что позволяет сразу увидеть точный уровень заряда батареи, не наводя курсор мыши на значок.

Источник изображения: Windows Central

Источник изображения: Windows Central

Обновление также вносит важное исправление в работу «Диспетчера задач». Исправлена ошибка, при которой «Диспетчер задач» не закрывался полностью, а работал в фоновом режиме, что приводило при его повторном открытии к клонированию, повышению расхода ресурсов системы и в конечном итоге снижению производительности системы в целом. Эта ошибка была обнаружена несколько недель назад, но с выходом обновления KB5068861 она больше не должна возникать.

Обновление также устранило проблему, затрагивающую игровые портативные устройства. Они не могли оставаться в режиме низкого энергопотребления, что приводило к более быстрому разряду батареи. Также исправлена проблема на некоторых игровых портативных устройствах, из-за которой после входа в систему с помощью встроенного геймпада контроллер мог не реагировать в приложениях около пяти секунд, что приводило к задержке. После ввода пароля или PIN-кода сенсорная клавиатура на экране входа автоматически скрывается.

Кроме того, обновление устраняет проблему, из-за которой некоторые дисковые пространства становились недоступными или Storage Spaces Direct не работал при создании кластера хранения.

Помимо этого, исправлена проблема, из-за которой голосовой доступ не работал во время первоначальной настройки, если микрофон не был подключён и не была установлена модель голоса. Также исправлена проблема, из-за которой выбор рабочего стола мог неожиданно открывать представление задач (Task View).

Наконец обновление устраняет проблему в парсере запросов HTTP.sys, компоненте Windows, который считывает и обрабатывает HTTP-запросы. Парсер допускал одинарный перенос строки в расширениях фрагментов HTTP/1.1, тогда как стандарт RFC 9112 требует последовательности возврата каретки и перевода строки (CRLF) для завершения каждого фрагмента. Это могло приводить к расхождениям в результатах парсинга, если в системе используются прокси-серверы.

Источник:

Теги: windows 11, обновление, операционная система, microsoft
