Обновление Windows 11 предлагает новое меню «Пуск» и устраняет проблему клонирования диспетчера задач

Microsoft выпустила ежемесячное обновление безопасности Windows 11 за ноябрь, известное как KB5068861 и сборка 26200.7121. Обновление распространяется через «Центр обновления Windows» и предлагает ряд новых функций, включая обновлённый интерфейс меню «Пуск» с расширенными возможностями настройки, изменение значка аккумулятора на панели задач и важное исправление для диспетчера задач.

Новое меню «Пуск» стало более настраиваемым. Теперь можно закреплять больше значков приложений, скрывать рекомендуемую ленту и изменять вид списка всех приложений. Теперь список находится на главной странице меню «Пуск». Кроме того, можно добавить или скрыть приложение Phone Link одним нажатием кнопки, а само меню «Пуск» теперь масштабируется в зависимости от размера экрана.

Значок аккумулятора на панели задач Windows 11 также обновлён. Он стал крупнее и меняет цвет в зависимости от состояния аккумулятора и источника питания. Впервые также можно включить индикатор процента заряда батареи на панели задач, что позволяет сразу увидеть точный уровень заряда батареи, не наводя курсор мыши на значок.

Обновление также вносит важное исправление в работу «Диспетчера задач». Исправлена ошибка, при которой «Диспетчер задач» не закрывался полностью, а работал в фоновом режиме, что приводило при его повторном открытии к клонированию, повышению расхода ресурсов системы и в конечном итоге снижению производительности системы в целом. Эта ошибка была обнаружена несколько недель назад, но с выходом обновления KB5068861 она больше не должна возникать.

Обновление также устранило проблему, затрагивающую игровые портативные устройства. Они не могли оставаться в режиме низкого энергопотребления, что приводило к более быстрому разряду батареи. Также исправлена проблема на некоторых игровых портативных устройствах, из-за которой после входа в систему с помощью встроенного геймпада контроллер мог не реагировать в приложениях около пяти секунд, что приводило к задержке. После ввода пароля или PIN-кода сенсорная клавиатура на экране входа автоматически скрывается.

Кроме того, обновление устраняет проблему, из-за которой некоторые дисковые пространства становились недоступными или Storage Spaces Direct не работал при создании кластера хранения.

Помимо этого, исправлена проблема, из-за которой голосовой доступ не работал во время первоначальной настройки, если микрофон не был подключён и не была установлена модель голоса. Также исправлена проблема, из-за которой выбор рабочего стола мог неожиданно открывать представление задач (Task View).

Наконец обновление устраняет проблему в парсере запросов HTTP.sys, компоненте Windows, который считывает и обрабатывает HTTP-запросы. Парсер допускал одинарный перенос строки в расширениях фрагментов HTTP/1.1, тогда как стандарт RFC 9112 требует последовательности возврата каретки и перевода строки (CRLF) для завершения каждого фрагмента. Это могло приводить к расхождениям в результатах парсинга, если в системе используются прокси-серверы.