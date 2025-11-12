Google Pixel научились распознавать мошенников в чатах и делать ИИ-сводки уведомлений

Google выпустила крупное обновление для смартфонов Pixel с новой функцией ИИ-сводок уведомлений. В отличие от Apple, которая столкнулась с трудностями при внедрении аналогичного инструмента, Google выбрала осторожный подход, при котором изначально сводки будут генерироваться только для чатов и только в случае длительных переписок. Функция появится в ноябрьском обновлении для устройств Pixel 9 и новее, за исключением модели Pixel 9a.

Как сообщает The Verge со ссылкой на более раннюю публикацию издания Android Authority, код этой функции был обнаружен ещё в августе в бета-версии Android 16. Согласно данным в коде, сводки будут формироваться исключительно для разговоров в чат-приложениях, и только если диалог содержит достаточное количество сообщений. Отмечается, что такое ограничение даёт системе больше контекста и помогает избежать ошибок, подобных тем, что допускала ИИ-система Apple. В декабре Google планирует расширить функциональность за счёт автоматической сортировки уведомлений и отключения звука у тех, которые расценены системой как менее приоритетные.

Ранее компания также внедрила технологию обнаружения мошеннических сообщений за пределами собственного приложения «Google Сообщения» (Messages). Теперь функция станет доступна на устройствах Pixel 6 и новее, а также в сторонних мессенджерах, включая Telegram и Discord. Уведомления, распознанные как потенциально неблагонадёжные, получат маркировку «Вероятно, мошенничество», а при нажатии на такое уведомление появится всплывающее окно с предупреждением о необходимости проявлять осторожность. Кроме того, компания расширит доступ к функции обнаружения мошенничества при звонках, предоставив её владельцам Pixel 9 (за исключением 9A) в Великобритании, Ирландии, Индии, Австралии и Канаде.

Примечательно, что в самом приложении «Google Сообщения» появится возможность делать ремиксы фотографий с помощью ИИ прямо внутри чата. Эта функция будет доступна не только на Pixel, но и на других устройствах с Android, однако пока ограничена англоязычными пользователями из США, Великобритании, Австралии, Канады, Индии, Ирландии и Новой Зеландии. Также на Pixel 6 и новее уведомления от «VIP-контактов» будут получать повышенный приоритет.