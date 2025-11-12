Сегодня 12 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приложения для Android Google Pixel научились распознавать моше...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google Pixel научились распознавать мошенников в чатах и делать ИИ-сводки уведомлений

Google выпустила крупное обновление для смартфонов Pixel с новой функцией ИИ-сводок уведомлений. В отличие от Apple, которая столкнулась с трудностями при внедрении аналогичного инструмента, Google выбрала осторожный подход, при котором изначально сводки будут генерироваться только для чатов и только в случае длительных переписок. Функция появится в ноябрьском обновлении для устройств Pixel 9 и новее, за исключением модели Pixel 9a.

Как сообщает The Verge со ссылкой на более раннюю публикацию издания Android Authority, код этой функции был обнаружен ещё в августе в бета-версии Android 16. Согласно данным в коде, сводки будут формироваться исключительно для разговоров в чат-приложениях, и только если диалог содержит достаточное количество сообщений. Отмечается, что такое ограничение даёт системе больше контекста и помогает избежать ошибок, подобных тем, что допускала ИИ-система Apple. В декабре Google планирует расширить функциональность за счёт автоматической сортировки уведомлений и отключения звука у тех, которые расценены системой как менее приоритетные.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

Ранее компания также внедрила технологию обнаружения мошеннических сообщений за пределами собственного приложения «Google Сообщения» (Messages). Теперь функция станет доступна на устройствах Pixel 6 и новее, а также в сторонних мессенджерах, включая Telegram и Discord. Уведомления, распознанные как потенциально неблагонадёжные, получат маркировку «Вероятно, мошенничество», а при нажатии на такое уведомление появится всплывающее окно с предупреждением о необходимости проявлять осторожность. Кроме того, компания расширит доступ к функции обнаружения мошенничества при звонках, предоставив её владельцам Pixel 9 (за исключением 9A) в Великобритании, Ирландии, Индии, Австралии и Канаде.

Примечательно, что в самом приложении «Google Сообщения» появится возможность делать ремиксы фотографий с помощью ИИ прямо внутри чата. Эта функция будет доступна не только на Pixel, но и на других устройствах с Android, однако пока ограничена англоязычными пользователями из США, Великобритании, Австралии, Канады, Индии, Ирландии и Новой Зеландии. Также на Pixel 6 и новее уведомления от «VIP-контактов» будут получать повышенный приоритет.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google представила своё частное облако для усиления обработки данных ИИ с сохранением приватности
Google собирается обкатывать новые смартфоны Pixel до анонса на группе энтузиастов
Обзор смартфона Google Pixel 10 Pro XL: магнитная аномалия
Google научила «Фото» снимать очки, добавлять улыбку и менять стиль по слову пользователя
Евросоюз собрался принести приватность обычных граждан в жертву ИИ
Google объявила охоту на приложения, «пожирающие» батареи смартфонов
Теги: ии, ai, android, google, pixel
ии, ai, android, google, pixel
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Учёные отделили память ИИ от его способности рассуждать — и вот что из этого вышло
Последнее дополнение к Atomic Heart отправит игроков в приключение по «совершенно новым и загадочным местам» — первые скриншоты
Microsoft выпустила первое обновление Windows 10 после завершения поддержки
«Тут плохо всё»: ремастер ролевого экшена Sacred 2: Fallen Angel стартовал в Steam с рейтингом 34 %
Microsoft объявила о прекращении поддержки Windows 11 Home и Pro 23H2
Google Pixel научились распознавать мошенников в чатах и делать ИИ-сводки уведомлений 11 мин.
«Хотим стать новыми королями RPG»: разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 раскрыли амбициозный план на следующие игры 24 мин.
Дополнение к Elden Ring Nightreign добавит в игру Арториаса из Dark Souls и не только — первый трейлер и дата выхода The Forsaken Hollows 2 ч.
Google представила своё частное облако для усиления обработки данных ИИ с сохранением приватности 3 ч.
Обновление Windows 11 предлагает новое меню «Пуск» и устраняет проблему клонирования диспетчера задач 7 ч.
На ПК и консолях вышла сюжетная ролевая игра Rue Valley — дитя Disco Elysium и «Дня сурка» 13 ч.
Google научила «Фото» снимать очки, добавлять улыбку и менять стиль по слову пользователя 13 ч.
iKS-Consulting: российский рынок облачных сервисов вырастет в 2025 году до 416,5 млрд рублей 14 ч.
«Просто мерзость»: релиз Fallout 4: Anniversary Edition обернулся большим разочарованием для фанатов 15 ч.
AMD приобрела ИИ-стартап MK1, созданный ветеранами Neuralink 16 ч.
YADRO выводит на рынок высокопроизводительный ИИ-сервер для компаний, внедряющих искусственный интеллект 9 мин.
Foxconn продолжает наживаться на ИИ-буме — чистая прибыль подскочила на 17 % и продолжит расти 10 мин.
К концу десятилетия четыре ПК из десяти в мире будут на процессорах Ryzen, прогнозирует AMD 20 мин.
Переконфигурируемый ускоритель NextSilicon Maverick-2 с dataflow-архитектурой меняет подход к вычислениям 2 ч.
ZincFive представила аккумуляторную систему для ИИ ЦОД — BC 2 AI на основе никель-цинковых элементов 2 ч.
Sony представила спецверсию PlayStation 5 со сниженной на четверть ценой, но только для домашнего рынка 4 ч.
Глава AMD Лиза Су рассчитывает, что рынок компонентов для ИИ к 2030 году достигнет $1 трлн 6 ч.
Новая статья: Обзор GIGABYTE GAMING A16 3VH: мне нужен стабильный игровой ноутбук, недорого 9 ч.
Nebius заключила сделку с Meta на $3 млрд, распродав все свои вычислительные мощности и нарастив выручку на 355 % 11 ч.
AMD раскрыла первые подробности о Zen 7 — представлен свежий план выпуска CPU-архитектур 11 ч.