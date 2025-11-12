Сегодня 12 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... ByteDance запустила самого дешёвого ИИ-п...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

ByteDance запустила самого дешёвого ИИ-помощника программиста — от $1,3 в месяц

Искусственный интеллект активно внедряется и в сферу разработки программного обеспечения, поэтому на этом направлении китайская отрасль вынуждена заботиться о собственной независимости. ByteDance предложила своим китайским клиентам средство автоматизации написания программного кода за $1,3 в месяц, сделав его самым доступным на местном рынке.

Источник изображения: Unsplash, Claudio Schwarz

Источник изображения: Unsplash, Claudio Schwarz

Впрочем, как уточняет South China Morning Post, указанная цена действует только в течение первого месяца подписки на модель Doubao-Seed-Code, со второго месяца она увеличивается в четыре раза, поэтому шанс сэкономить у подписчиков появился только благодаря проходящим на этой неделе в КНР распродажам. Чат-бот Doubao компании ByteDance, создавшей также и TikTok, пользуется всё большей популярностью, его аудитория за предыдущие шесть месяцев удвоилась. Новая модель Doubao-Seed-Code успела установить рекорд в тесте SWE-bench Verified, что ставит её на одну ступень с ведущими западными разработками типа Claude Sonnet компании Anthropic.

Последняя, к слову, в сентябре заблокировала доступ к своим ресурсам для китайских компаний и их подразделений, поэтому появление китайского аналога должно обрадовать местных разработчиков, использующих в своей деятельности ИИ. Данный инструмент создан подразделением Volcano Engine китайского гиганта, которое отвечает за облачную инфраструктуру. Doubao-Seed-Code поддерживает популярные средства разработки veCLI, Cursor и Cline, а ещё обеспечивает совместимость с API той же Anthropic и прочими. По словам представителей ByteDance, данное средство автоматизации разработки ПО в среднем на 62,7 % дешевле, чем популярные в отрасли решения. За один запрос Doubao-Seed-Code может обрабатывать до 256 000 слов, позволяя использовать этот инструмент для создания сложного программного обеспечения.

Volcano Engine успела интегрировать Doubao-Seed-Code в приложение Trae, после чего новая модель получила рейтинг 78,8 % в тесте SWE-bench Verified, подтвердив высокую эффективность решения. Китайские разработчики с высокой скоростью выводят на рынок новые ИИ-приложения, заставляя весь мир вспоминать момент дебюта DeepSeek, который подтвердил высокую квалификацию китайских учёных и разработчиков в сфере искусственного интеллекта.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Доступ к китайскому ИИ-боту Ernie Bot от Baidu станет бесплатным с 1 апреля
Китайские автопроизводители стали интегрировать DeepSeek в бортовые компьютеры
DeepSeek набрал 20 млн активных пользователей — больше только у ChatGPT
Google Pixel научились распознавать мошенников в чатах и делать ИИ-сводки уведомлений
Google представила своё частное облако для усиления обработки данных ИИ с сохранением приватности
Google научила «Фото» снимать очки, добавлять улыбку и менять стиль по слову пользователя
Теги: bytedance, doubao, ии, китайские ученые, ии-помощник, программирование
bytedance, doubao, ии, китайские ученые, ии-помощник, программирование
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Учёные отделили память ИИ от его способности рассуждать — и вот что из этого вышло
Последнее дополнение к Atomic Heart отправит игроков в приключение по «совершенно новым и загадочным местам» — первые скриншоты
Microsoft выпустила первое обновление Windows 10 после завершения поддержки
«Тут плохо всё»: ремастер ролевого экшена Sacred 2: Fallen Angel стартовал в Steam с рейтингом 34 %
Быстрому появлению сверхмассивных чёрных дыр во Вселенной нашлось простое объяснение
ByteDance запустила самого дешёвого ИИ-помощника программиста — от $1,3 в месяц 20 мин.
Глава Windows заявил, что система «эволюционирует в агентскую ОС» — пользователям это не понравилось 21 мин.
Все этим занимаются: глава Nexon встал на защиту использования ИИ в Arc Raiders 45 мин.
У «Google Карт» появился режим энергосбережения, но большинство смартфонов его не получит 59 мин.
Microsoft начала «приплачивать» пользователям за отказ от Google Chrome в пользу Edge 2 ч.
Google Pixel научились распознавать мошенников в чатах и делать ИИ-сводки уведомлений 2 ч.
«Хотим стать новыми королями RPG»: разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 раскрыли амбициозный план на следующие игры 2 ч.
Дополнение к Elden Ring Nightreign добавит в игру Арториаса из Dark Souls и не только — первый трейлер и дата выхода The Forsaken Hollows 4 ч.
Google представила приватное облако для безопасной обработки ИИ-запросов пользователей 4 ч.
Microsoft объявила о прекращении поддержки Windows 11 Home и Pro 23H2 12 ч.
YADRO выводит на рынок высокопроизводительный ИИ-сервер для компаний, внедряющих искусственный интеллект 2 ч.
Foxconn продолжает наживаться на ИИ-буме — чистая прибыль подскочила на 17 % и продолжит расти 2 ч.
К концу десятилетия четыре ПК из десяти в мире будут на процессорах Ryzen, прогнозирует AMD 2 ч.
Переконфигурируемый ускоритель NextSilicon Maverick-2 с dataflow-архитектурой меняет подход к вычислениям 3 ч.
ZincFive представила аккумуляторную систему для ИИ ЦОД — BC 2 AI на основе никель-цинковых элементов 4 ч.
Sony представила спецверсию PlayStation 5 со сниженной на четверть ценой, но только для домашнего рынка 5 ч.
Глава AMD Лиза Су рассчитывает, что рынок компонентов для ИИ к 2030 году достигнет $1 трлн 7 ч.
Новая статья: Обзор GIGABYTE GAMING A16 3VH: мне нужен стабильный игровой ноутбук, недорого 11 ч.
Nebius заключила сделку с Meta на $3 млрд, распродав все свои вычислительные мощности и нарастив выручку на 355 % 12 ч.
AMD раскрыла первые подробности о Zen 7 — представлен свежий план выпуска CPU-архитектур 12 ч.