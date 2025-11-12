ByteDance запустила самого дешёвого ИИ-помощника программиста — от $1,3 в месяц

Искусственный интеллект активно внедряется и в сферу разработки программного обеспечения, поэтому на этом направлении китайская отрасль вынуждена заботиться о собственной независимости. ByteDance предложила своим китайским клиентам средство автоматизации написания программного кода за $1,3 в месяц, сделав его самым доступным на местном рынке.

Впрочем, как уточняет South China Morning Post, указанная цена действует только в течение первого месяца подписки на модель Doubao-Seed-Code, со второго месяца она увеличивается в четыре раза, поэтому шанс сэкономить у подписчиков появился только благодаря проходящим на этой неделе в КНР распродажам. Чат-бот Doubao компании ByteDance, создавшей также и TikTok, пользуется всё большей популярностью, его аудитория за предыдущие шесть месяцев удвоилась. Новая модель Doubao-Seed-Code успела установить рекорд в тесте SWE-bench Verified, что ставит её на одну ступень с ведущими западными разработками типа Claude Sonnet компании Anthropic.

Последняя, к слову, в сентябре заблокировала доступ к своим ресурсам для китайских компаний и их подразделений, поэтому появление китайского аналога должно обрадовать местных разработчиков, использующих в своей деятельности ИИ. Данный инструмент создан подразделением Volcano Engine китайского гиганта, которое отвечает за облачную инфраструктуру. Doubao-Seed-Code поддерживает популярные средства разработки veCLI, Cursor и Cline, а ещё обеспечивает совместимость с API той же Anthropic и прочими. По словам представителей ByteDance, данное средство автоматизации разработки ПО в среднем на 62,7 % дешевле, чем популярные в отрасли решения. За один запрос Doubao-Seed-Code может обрабатывать до 256 000 слов, позволяя использовать этот инструмент для создания сложного программного обеспечения.

Volcano Engine успела интегрировать Doubao-Seed-Code в приложение Trae, после чего новая модель получила рейтинг 78,8 % в тесте SWE-bench Verified, подтвердив высокую эффективность решения. Китайские разработчики с высокой скоростью выводят на рынок новые ИИ-приложения, заставляя весь мир вспоминать момент дебюта DeepSeek, который подтвердил высокую квалификацию китайских учёных и разработчиков в сфере искусственного интеллекта.