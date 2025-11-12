«Билайн» заказал 2000 отечественных базовых станций «Иртеи» — это всего 5,45 % годовой потребности

Российский производитель базовых станций (БС) «Иртея» выиграл тендер на поставку 2 тыс. станций сотовому оператору «Вымпелком» (бренд «Билайн»), пишут «Ведомости». Сообщивший об этом гендиректор «Иртеи» Дмитрий Лаконцев отметил, что это второй оператор, которому «Иртея» будет поставлять базовые станции.

В «Билайне» подтвердили «Ведомостям», что «Иртея» одержала победу в тендере по отечественным БС, став поставщиков оператора в данной категории наряду с Yadro.

50 % уставного капитала «Иртея» принадлежит сотовой компании МТС, остальная часть — фонду «Передовые технологии». В декабре прошлого года МТС ввела в эксплуатацию 200 штук БС «Иртеи» стандарта LTE в диапазонах 800 МГц и 1800 МГц в 37 регионах страны, в том числе, на Дальнем Востоке, Крайнем Севере и в Сибири. До конца 2025 года МТС собирается поставить на сеть 1 тыс. единиц БС «Иртеи».

В конце прошлого года Лаконцев сообщил о планах «Иртеи» начать с 2026 года массовые поставки оборудования всем операторам страны. Компания рассчитывает выйти в 2026–2027 гг. на серийное производство 10–15 тыс. БС в год.

По словам гендиректора, сейчас оборудование «Иртеи» тестируют операторы «Мотив» (Свердловская область) и «Летай» (Татарстан). Он рассказал, что портфель форвардных контрактов «Иртеи» превышает 20 тыс. базовых станций. В рамочных договорах оговорены поставки около 3 тыс. БС, и в этом году поступили заявки более чем на 1 тыс. штук.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что контракт по поставку больше 1 тыс. БС является внушительным для российских производителей. По данным ComNews Group, в 2024 году все операторы «большой четверки» сообща построили 128,5 тыс. базовых станций, из которых «Билайн» — 36,7 тыс. Если «Билайн» в этом году установит столько же новых БС, как и в прошлом, то поставка 2 тыс. БС«Иртеи» составит 5,45 % от его годовой потребности, подсчитал гендиректор ComNews Group Леонид Коник. При средней цене БС в размере $20 тыс., стоимость 2 тыс. станций составит около $40 млн, полагает эксперт. По оценкам Кускова, приобретение 2 тыс. БС может обойтись оператору в 6–8 млрд руб.

Леонид Коник также отметил, что в отличие от других операторов «большой четверке» у «Билайна» не имеет аффилированного или близкого производителя БС. Факт покупки сторонним заказчиком — проявление доверия к «Иртее», считает эксперт.

«Иртея» также объявила о запуске двух технологий — MOCN и MORAN. MOCN (Multi-Operator Core Network) — режим, обеспечивающий возможность совместного использования одной БС и одного частотного ресурса несколькими операторами совместно. MORAN (Multi-Operator Radio Access Network) обеспечивает совместное использование БС в разных спектрах: у каждого оператора свой набор несущих частот.

Лаконцев сообщил, что БС с поддержкой MOCN уже используется в коммерческой сети для шеринга между двумя операторами. С января в коммерческой эксплуатации будут доступны оба режима — MOCN и MORAN. Также «Иртея» продолжает интеграцию и тестирование базовой станции 5G с прототипом ядра 5G от «Протея».