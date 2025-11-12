Сегодня 12 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости сети и коммуникации «Билайн» заказал 2000 отечественных базо...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

«Билайн» заказал 2000 отечественных базовых станций «Иртеи» — это всего 5,45 % годовой потребности

Российский производитель базовых станций (БС) «Иртея» выиграл тендер на поставку 2 тыс. станций сотовому оператору «Вымпелком» (бренд «Билайн»), пишут «Ведомости». Сообщивший об этом гендиректор «Иртеи» Дмитрий Лаконцев отметил, что это второй оператор, которому «Иртея» будет поставлять базовые станции.

Источник изображения: «Иртея»

Источник изображения: «Иртея»

В «Билайне» подтвердили «Ведомостям», что «Иртея» одержала победу в тендере по отечественным БС, став поставщиков оператора в данной категории наряду с Yadro.

50 % уставного капитала «Иртея» принадлежит сотовой компании МТС, остальная часть — фонду «Передовые технологии». В декабре прошлого года МТС ввела в эксплуатацию 200 штук БС «Иртеи» стандарта LTE в диапазонах 800 МГц и 1800 МГц в 37 регионах страны, в том числе, на Дальнем Востоке, Крайнем Севере и в Сибири. До конца 2025 года МТС собирается поставить на сеть 1 тыс. единиц БС «Иртеи».

В конце прошлого года Лаконцев сообщил о планах «Иртеи» начать с 2026 года массовые поставки оборудования всем операторам страны. Компания рассчитывает выйти в 2026–2027 гг. на серийное производство 10–15 тыс. БС в год.

По словам гендиректора, сейчас оборудование «Иртеи» тестируют операторы «Мотив» (Свердловская область) и «Летай» (Татарстан). Он рассказал, что портфель форвардных контрактов «Иртеи» превышает 20 тыс. базовых станций. В рамочных договорах оговорены поставки около 3 тыс. БС, и в этом году поступили заявки более чем на 1 тыс. штук.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что контракт по поставку больше 1 тыс. БС является внушительным для российских производителей. По данным ComNews Group, в 2024 году все операторы «большой четверки» сообща построили 128,5 тыс. базовых станций, из которых «Билайн» — 36,7 тыс. Если «Билайн» в этом году установит столько же новых БС, как и в прошлом, то поставка 2 тыс. БС«Иртеи» составит 5,45 % от его годовой потребности, подсчитал гендиректор ComNews Group Леонид Коник. При средней цене БС в размере $20 тыс., стоимость 2 тыс. станций составит около $40 млн, полагает эксперт. По оценкам Кускова, приобретение 2 тыс. БС может обойтись оператору в 6–8 млрд руб.

Леонид Коник также отметил, что в отличие от других операторов «большой четверке» у «Билайна» не имеет аффилированного или близкого производителя БС. Факт покупки сторонним заказчиком — проявление доверия к «Иртее», считает эксперт.

«Иртея» также объявила о запуске двух технологий — MOCN и MORAN. MOCN (Multi-Operator Core Network) — режим, обеспечивающий возможность совместного использования одной БС и одного частотного ресурса несколькими операторами совместно. MORAN (Multi-Operator Radio Access Network) обеспечивает совместное использование БС в разных спектрах: у каждого оператора свой набор несущих частот.

Лаконцев сообщил, что БС с поддержкой MOCN уже используется в коммерческой сети для шеринга между двумя операторами. С января в коммерческой эксплуатации будут доступны оба режима — MOCN и MORAN. Также «Иртея» продолжает интеграцию и тестирование базовой станции 5G с прототипом ядра 5G от «Протея».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Обязательная маркировка не избавила россиян от спам-звонков, но их стало меньше
Запустить 6G в России потенциально проще, чем 5G — свободных частот больше, но всё не так просто
Разработчиков отечественных базовых станций оставят без финансовой господдержки
Быстро, но недалеко: Kyocera объявила о прорыве в беспроводной связи под водой — 5,2 Гбит/с по лазеру
Apple представила авоську для iPhone — экстравагантный чехол Pocket по цене $150–230
Blackview начала продажи защищённого смартфона Xplore 2 Projector с проектором, смарт-часов W90 Pro и умных очков BV100
Теги: мтс, иртея, билайн, базовая станция, россия
мтс, иртея, билайн, базовая станция, россия
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Последнее дополнение к Atomic Heart отправит игроков в приключение по «совершенно новым и загадочным местам» — первые скриншоты
Учёные отделили память ИИ от его способности рассуждать — и вот что из этого вышло
Microsoft выпустила первое обновление Windows 10 после завершения поддержки
Глава Windows заявил, что система «эволюционирует в агентскую ОС» — пользователям это не понравилось
Российские компании начнут штрафовать за непереход на отечественное ПО
Школьный экшен Agefield High: Rock the School в духе Bully позволит вновь почувствовать себя старшеклассником — новый трейлер и подробности 33 мин.
Orion soft представил в zVirt 4.5 папки виртуальных машин и возможность быстрого «переезда» с любых систем виртуализации 2 ч.
ByteDance запустила самого дешёвого ИИ-помощника программиста — от $1,3 в месяц 2 ч.
Все этим занимаются: глава Nexon встал на защиту использования ИИ в Arc Raiders 3 ч.
У «Google Карт» появился режим энергосбережения, но большинство смартфонов его не получит 3 ч.
Microsoft начала «приплачивать» пользователям за отказ от Google Chrome в пользу Edge 3 ч.
Google Pixel научились распознавать мошенников в чатах и делать ИИ-сводки уведомлений 4 ч.
«Хотим стать новыми королями RPG»: разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 раскрыли амбициозный план на следующие игры 4 ч.
Дополнение к Elden Ring Nightreign добавит в игру Арториаса из Dark Souls и не только — первый трейлер и дата выхода The Forsaken Hollows 5 ч.
Google представила приватное облако для безопасной обработки ИИ-запросов пользователей 6 ч.
«Билайн» заказал 2000 отечественных базовых станций «Иртеи» — это всего 5,45 % годовой потребности 43 мин.
Всё для победы: Пекин вмешался в производство чипов SMIC, чтобы Huawei не отстала в ИИ-гонке 2 ч.
Индия стала ближе к запуску людей в космос — парашют корабля «Гаганьяан» прошёл испытания 2 ч.
YADRO выводит на рынок высокопроизводительный ИИ-сервер для компаний, внедряющих искусственный интеллект 4 ч.
Foxconn продолжает наживаться на ИИ-буме — чистая прибыль подскочила на 17 % и продолжит расти 4 ч.
К концу десятилетия четыре ПК из десяти в мире будут на процессорах Ryzen, прогнозирует AMD 4 ч.
Переконфигурируемый ускоритель NextSilicon Maverick-2 с dataflow-архитектурой меняет подход к вычислениям 5 ч.
ZincFive представила аккумуляторную систему для ИИ ЦОД — BC 2 AI на основе никель-цинковых элементов 5 ч.
Sony представила спецверсию PlayStation 5 со сниженной на четверть ценой, но только для домашнего рынка 7 ч.
Лиза Су: мировой рынок чипов для ИИ вырастет до $1 трлн к 2030 году 9 ч.