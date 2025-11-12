Сегодня 12 ноября 2025
Основатели Fireflies.ai целый год выдавали себя за ИИ — теперь стартап стоит $1 млрд

Один из основателей стартапа Fireflies.ai, который предлагает подготовку сводок видеоконференций при помощи искусственного интеллекта, Сэм Удотонг (Sam Udotong) признался, что в начале работы сотрудники компании выдавали за ИИ самих себя. На самом деле такой системы у них не было, хотя в рекламе они заявляли обратное.

Сэм Удотонг. Источник изображения: Sam Udotong

Чтобы выдавать себя за ИИ, один из соучредителей компании под видом бота подключался к видеоконференции клиента и вручную конспектировал всё, что говорилось — этот материал они выдавали за созданную алгоритмом сводку и отправляли его через десять минут по окончании сеанса связи.

В действительности у создателей стартапа Fireflies не было денег не только на подключение ИИ к видеоконференциям клиентов, но и на жильё. За подписку на услугу они взимали по $100 в месяц, и эти деньги уходили преимущественно на оплату гостиницы. Целый год им потребовался, чтобы скопить достаточно средств и действительно подключить к своей системе модель ИИ. Теперь сервис работает так, как заявлено, и имеет успех — стоимость Fireflies теперь превышает $1 млрд.

Не все представители общественности встретили признание господина Удотонга в соцсети благосклонно — они охарактеризовали действия создателей стартапа Fireflies как обман и нарушение конфиденциальности. Не исключено, что действия сотрудников компании будут иметь и юридические последствия.

Источник:

ии, сводка ии, мошенничество
