Сегодня 12 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шутер Утечка подтвердила научно-фантастический...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Утечка подтвердила научно-фантастический соревновательный шутер Project Scout от Ubisoft — первые скриншоты и подробности

Несмотря на неудачи последних лет (см. XDefiant), французский издатель Ubisoft, похоже, не оставляет попыток закрепиться на рынке мультиплеерных шутеров. По слухам, в разработке находится новая игра подобного типа.

Источник изображения: Ubisoft

Источник изображения: Ubisoft

По данным известного в сообществе Rainbow Six инсайдера Shiny, Ubisoft готовит масштабный научно-фантастический мультиплеерный шутер с кроссплеем, упором на соревновательный аспект и, возможно, графикой на Unreal Engine 5.

Вслед за публикацией Shiny первыми изображениями и кодовым названием амбициозного проекта Ubisoft поделился информатор 6leaks. Согласно утечке, игра (по крайней мере, пока) именуется Project Scout.

Источник изображения: X (6leaks)

Источник изображения: X (6leaks)

6leaks подтвердил утверждения Shiny о масштабном характере Project Scout, поддержке кроссплатформенного мультиплеера и выборе движка. Какие-либо другие подробности о проекте на данном этане неизвестны.

Что касается опубликованных 6leaks изображений, то, судя по всему, они сделаны в рамках закрытого тестирования. Первый скриншот демонстрирует вступительный экран Project Scout, а второй — тестовое наполнение одной из арен.

Источник изображения: X (6leaks)

Источник изображения: X (6leaks)

Надёжный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) докладывает, что знал о существовании Project Scout ещё около года. В то же время изображения из игры до сих пор в открытом доступе не появлялись.

То, что Project Scout уже тестируется, не гарантирует безопасность игры. Загадочная «командная боевая арена» Project Q была отменена после анонса, а кооперативный шутер Project U спустя пять лет разработки Ubisoft отправила на перезагрузку.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Все этим занимаются: глава Nexon встал на защиту использования ИИ в Arc Raiders
Sony разочаровалась в Destiny 2 и признала обесценение активов Bungie
В Steam вышла временная демоверсия Active Matter — паранормального шутера в раздробленной мультивселенной
Последнее дополнение к Atomic Heart отправит игроков в приключение по «совершенно новым и загадочным местам» — первые скриншоты
«Просто мерзость»: релиз Fallout 4: Anniversary Edition обернулся большим разочарованием для фанатов
Запуск Arc Raiders стал лучшим в истории Nexon — 4 миллиона проданных копий менее чем за две недели
Теги: ubisoft, шутер
ubisoft, шутер
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Представлен первый российский человекоподобный робот с ИИ — на презентации он рухнул после пары шагов
Учёные отделили память ИИ от его способности рассуждать — и вот что из этого вышло
Microsoft начала «приплачивать» пользователям за отказ от Google Chrome в пользу Edge
Microsoft объявила о прекращении поддержки Windows 11 Home и Pro 23H2
Глава Windows заявил, что система «эволюционирует в агентскую ОС» — пользователям это не понравилось
Утечка подтвердила научно-фантастический соревновательный шутер Project Scout от Ubisoft — первые скриншоты и подробности 20 мин.
Google ответит в суде за тайную слежку за пользователями через ИИ-помощника Gemini 2 ч.
Основатели Fireflies.ai целый год выдавали себя за ИИ — теперь стартап стоит $1 млрд 3 ч.
«Взломали пространство и время»: CD Projekt Red раскрыла секрет появления в The Witcher 3: Wild Hunt звезды «Игры престолов» 4 ч.
Ведущие разработчики ИИ продолжают публиковать секретные данные на GitHub 5 ч.
ChatGPT не имел права цитировать немецкие песни, решил немецкий суд 5 ч.
Школьный экшен Agefield High: Rock the School в духе Bully позволит вновь почувствовать себя старшеклассником — новый трейлер и подробности 6 ч.
Orion soft представил в zVirt 4.5 папки виртуальных машин и возможность быстрого «переезда» с любых систем виртуализации 7 ч.
ByteDance запустила самого дешёвого ИИ-помощника программиста — от $1,3 в месяц 7 ч.
Все этим занимаются: глава Nexon встал на защиту использования ИИ в Arc Raiders 7 ч.
Конкуренция на рынке аккумуляторных энергохранилищ США скажется на ЦОД — у КНР более дешёвые и качественные АКБ 60 мин.
Их топят, роняют и разбивают о стену: Honor выяснила, как россияне чаще всего ломают смартфоны 3 ч.
ГК Key Point построит коммерческие дата-центры в Санкт-Петербурге и Дагестане 3 ч.
«Земля уходит из-под ног» — производителей аккумуляторов накрыл кризис перепроизводства 3 ч.
Sony представила 27-дюймовый монитор для PS5 с зарядным крюком для контроллера DualSense 3 ч.
Kyocera показала технологию подводной оптической передачи данных UWOC: до 5,2 Гбит/с в пресной воде 3 ч.
Caviar представила тройку золотых iPhone 17 Pro по цене до 6 млн рублей: Palmette, Bitcoin и Solar 3 ч.
Microsoft инвестирует $10 млрд в ИИ ЦОД в Португалии 3 ч.
Планшеты снова не в моде: мировые поставки продолжают падать, особенно у мелких производителей 4 ч.
Китай заявил о прорыве в атомном судоходстве — турбины теперь работают на сверхкритическом CO₂ 4 ч.