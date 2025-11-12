Утечка подтвердила научно-фантастический соревновательный шутер Project Scout от Ubisoft — первые скриншоты и подробности

Несмотря на неудачи последних лет (см. XDefiant), французский издатель Ubisoft, похоже, не оставляет попыток закрепиться на рынке мультиплеерных шутеров. По слухам, в разработке находится новая игра подобного типа.

По данным известного в сообществе Rainbow Six инсайдера Shiny, Ubisoft готовит масштабный научно-фантастический мультиплеерный шутер с кроссплеем, упором на соревновательный аспект и, возможно, графикой на Unreal Engine 5.

Вслед за публикацией Shiny первыми изображениями и кодовым названием амбициозного проекта Ubisoft поделился информатор 6leaks. Согласно утечке, игра (по крайней мере, пока) именуется Project Scout.

6leaks подтвердил утверждения Shiny о масштабном характере Project Scout, поддержке кроссплатформенного мультиплеера и выборе движка. Какие-либо другие подробности о проекте на данном этане неизвестны.

Что касается опубликованных 6leaks изображений, то, судя по всему, они сделаны в рамках закрытого тестирования. Первый скриншот демонстрирует вступительный экран Project Scout, а второй — тестовое наполнение одной из арен.

Надёжный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) докладывает, что знал о существовании Project Scout ещё около года. В то же время изображения из игры до сих пор в открытом доступе не появлялись.

То, что Project Scout уже тестируется, не гарантирует безопасность игры. Загадочная «командная боевая арена» Project Q была отменена после анонса, а кооперативный шутер Project U спустя пять лет разработки Ubisoft отправила на перезагрузку.