Google подала в суд на китайскую киберпреступную группировку — она обманула более миллиона человек в 120 странах

Google подала судебный иск против иностранной киберпреступной группировки, стоящей за масштабной операцией фишинга SMS-сообщений («смишингом»). По словам Google, мошенническая организация, которую некоторые киберисследователи называют Smishing Triad («Смишинговая триада»), использует набор фишинговых услуг под названием Lighthouse («Маяк») для кражи конфиденциальной финансовой информации путём отправки мошеннических SMS-сообщений.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Lighthouse представляет собой набор шаблонов, с помощью которых создаются поддельные веб-сайты для сбора персональной информации. Google утверждает, что преступники использовали доверие пользователей к таким авторитетным брендам, как E-ZPass (электронная система взимания платы за проезд), USPS (почтовая служба США) и к самой Google. Жертвами преступной группировки стали более миллиона человек в 120 странах. По данным Google, только в США украдены данные от 12,7 до 115 миллионов кредитных карт.

Google обнаружила более 100 шаблонов веб-сайтов, созданных Lighthouse с использованием фирменного стиля Google на экранах входа, чтобы заставить жертв поверить в их подлинность. Внутренние и сторонние расследования показали, что около 2500 участников синдиката вели переписку в общедоступном канале Telegram, вербуя новых участников, обмениваясь советами, а также тестируя и поддерживая само программное обеспечение Lighthouse.

По данным Google, в организации существует продуманная структура: имеется группа «посредников по данным», которая предоставляла списки потенциальных жертв и контактов, группа «спамеров», ответственная за SMS-сообщения, и группа «воров», которая координировала свои атаки, используя полученные учётные данные в общедоступных каналах Telegram.

Текстовые сообщения, рассылаемые мошенниками, обычно содержат вредоносные ссылки на поддельный веб-сайт, предназначенный для кражи конфиденциальной финансовой информации жертв, включая номера социального страхования, банковские реквизиты и другие персональные данные. Такие сообщения могут выглядеть как предупреждения о мошенничестве, уведомления о доставке или уведомления о неоплаченной государственной пошлине.

Google подала иски в соответствии с «Законом о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях» (RICO), «Законом Лэнхэма» и «Законом о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях» (CFAA) и стремится ликвидировать преступную группировку и программную платформу Lighthouse. Google утверждает, что стала первой компанией, обратившейся в суд с иском против фишинговых SMS-атак.

Это судебное разбирательство является частью более широкой стратегии Google по повышению осведомлённости пользователей о кибербезопасности. Недавно компания внедрила новые функции безопасности, включая инструмент проверки ключей и функцию обнаружения спама на основе искусственного интеллекта в «Google Сообщениях».

В настоящее время в США на рассмотрении находятся три законопроекта, направленных на борьбу с киберпреступностью: о защите пожилых людей от обмана, о блокировке иностранных автоматических мошеннических звонков, о противодействии мошенническим комплексам и поддержке жертв торговли людьми.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: google, судебный иск, фишинг, киберпреступность, мошенничество, sms
